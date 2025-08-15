Locura por el Olimpia en San Pedro Sula antes del clásico ante Real España

La afición de Olimpia llenó la firma de autógrafos del equipo melenudo en uno de los centros comerciales más populares de San Pedro Sula.
Olimpia enfrentará este sábado al Real España en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Los leones se mostraron tranquilos previo a este compromiso. En el evento aparecieron Jamir Maldonado, Facundo Queiroz, Andrés Salazar, Dereck Moncada y Edwin Lobo.
Jamir Maldonado es uno de los hombres a tomar la titularidad tras la salida de Carlos Pineda.
