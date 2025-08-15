  1. Inicio
Locura por el Olimpia en San Pedro Sula antes del clásico ante Real España

Jugadores del campeón nacional compartieron con aficionados en una firma de autógrafos.

La afición de Olimpia llenó la firma de autógrafos del equipo melenudo en uno de los centros comerciales más populares de San Pedro Sula.

 Fotos: Mauricio Ayala
Varios jugadores del campeón Olimpia se dejó querer por su afición en San Pedro Sula previo al Clásico contra Real España.
Los jugadores blancos compartieron con los hinchas en uno de los centros comerciales populares de San Pedro Sula.
Olimpia enfrentará este sábado al Real España en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Los leones se mostraron tranquilos previo a este compromiso. En el evento aparecieron Jamir Maldonado, Facundo Queiroz, Andrés Salazar, Dereck Moncada y Edwin Lobo.
Los futbolistas del Olimpia firmaron autógrafos a los aficionados.
Ella se sacó una postal con Andrés Salazar y Dereck Moncada.
Pequeños y grandes aprovecharon para compartir con los jugadores del campeón hondureño.
Ella se sacó una foto para el recuerdo con los jugadores del Olimpia, Andrés Salazar y Facundo Queiroz.
Esta hermosa chica posó junto a los futbolistas del Olimpia para el lente de Diario La Prensa.
Los chicos olimpistas se fueron con la camiseta del Rey de Copas al evento que engalanó uno de sus patrocinadores.
Las chicas bellas del Rey de Copas se hicieron presentes en la firma de autógrafos.
Ellos sonrieron al lente Diario La Prensa que estaba presente presente en la firma de autógrafos.
Él se sacó una foto con una de las copas del Rey León.
La mascota de Olimpia también estaba presente en la firma de autógrafos.
Los jóvenes disfrutaron de la presencia de los jugadores del Olimpia.
Él aprovechó para sacarle una postal a las copas melenudas en el centro comercial.
Jamir Maldonado es uno de los hombres a tomar la titularidad tras la salida de Carlos Pineda.
Los trofeos del Olimpia que fueron parte de la firma de autógrafos.
