¿Traición? Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por estrella del Real Madrid

Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su breve romance y hay un tercero en discordia que sería un futbolista del Real Madrid, según medios de Argentina.
Días atrás, el futbolista español confirmó su relación con la reconocida cantante argentina, Nicki Nicole, con esta fotografía en la que salen bien acaramelados.
Sin embargo, durante las últimas horas, Lamine y Nicki han levantado sospechas de una posible ruptura.
Tanto el futbolista como la cantante, habían compartido algunas imágenes de ellos dos juntos, las cuales fueron eliminadas recientemente, aunado a ello, Lamine Yamal también decidió quitar las historias que tenía del cumpleaños de Nicki, el cual fue el pasado 25 de agosto.
Dichos movimientos en sus redes sociales no pasaron por desapercibidos en las redes sociales de las dos celebridades, por lo que se especula una pronta ruptura de su relación, la cual fue confirmada 13 días atrás.
Nicki Nicole fue vista presenciando partidos de Lamine Yamal con la camiseta del Barcelona.
Después de dos semanas de presunta relación, tanto Nicki Nicole como Lamine Yamal están bajo los rumores de nueva cuenta debido a una supuesta infidelidad por parte de la cantante argentina, la cual ha sido señalada de engañar al español con un futbolista del Real Madrid.
Nicki Nicole es una cantante y compositora argentina de R&B, reguetón y pop urbano de 25 años. La joven se dio a conocer tras publicar una canción con Bizarrap.
A sus 25 años, Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole, ha conseguido colocarse como una de las grandes referentes reguetón y pop urbano en Argentina.
Yamal y Nicole estaban en su mejor momento, a dos semanas de iniciado el vínculo, incluso con un anillo de diamante de por medio.
Sin embargo, medios argentinos indicaron un quiebre en la relación y el tercero en discordia sería un futbolista argentino de 18 años recién cumplidos, que además fue nombrado como uno de los mejores de Sub-20 del mundo y surgió de River Plate.
Ya se especula con el mediocampista del Real Madrid, Franco Mastantuono, como tercero en discordia, y el señalamiento es el mismo en redes sociales, donde iniciaron los trascendidos.
De acuerdo con Marcela Tauro, periodista argentina de espectáculos, Nicki Nicole habría iniciado un romance con Franco Mastantuono, joven promesa del Real Madrid, lo que habría llevado a una ruptura con Yamal luego de 13 días de relación e interés mediático, causando sensación dentro de redes sociales.
"Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro", publicó el medio argentino ElCanciller.
Los rumores se intensificaron después de que el delantero culé eliminara las fotos de la pareja de su Instagram, alimentando las especulaciones entre los fans.
Franco Mastantuono y Lamine Yamal son rivales también dentro del campo en la Liga Española, pero parece que el argentino ya le ganó el primer pulso al español.
Franco Mastantuono es un futbolista argentino que juega de volante ofensivo o extremo en el Real Madrid. Debutó en el primer equipo de River Plate a los 16 años, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en lograrlo.
Franco Mastantuono está convocado a la Selección Argentina para las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026.