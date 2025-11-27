Neymar toma medida drástica para intentar rescatar al Santos de ir al descenso

El inconveniente de Neymar, según diversas fuentes, “no reviste gravedad”, pero sí demanda una operación que se considera sencilla y que aseguraría una recuperación total. Sin embargo, el jugador habría adoptado una decisión firme que podría comprometer su trayectoria profesional.
Neymar fue titular en el duelo ante Mirassol por el Brasileirao, disputando 94 minutos y anotando un gol. A pesar de su aporte, el Santos solo logró un empate 1-1, un resultado que complica su situación en la lucha por evitar el descenso.
Tras el partido, se filtró que Neymar había terminado con dolores en su rodilla izquierda. El club mantuvo completo hermetismo sobre su estado físico, lo que aumentó la tensión interna.
El delantero fue marginado del encuentro frente a Inter de Porto Alegre por precaución. Pero los estudios médicos habrían confirmado una lesión de meniscos, encendiendo todas las alarmas.
La lesión requiere tratamiento intensivo para evitar una operación inmediata. En un principio, Neymar iba a perderse los tres partidos restantes de la temporada por recomendación médica.
Sin embargo, con Santos otra vez en zona de descenso directo, Neymar tomó una decisión arriesgada: jugar lesionado los últimos tres encuentros del campeonato brasileño.
Santos debe enfrentarse a Sport Recife, Juventude y Cruzeiro. El equipo está obligado a no perder ninguno de ellos si quiere escapar del temido descenso a la Serie B.
Para Neymar, es un riesgo enorme. Una lesión meniscal puede agravarse y derivar en un daño mucho mayor, incluso con riesgo de comprometer ligamentos y estructuras clave de la rodilla.
Los médicos del club desaconsejaron totalmente su participación. Aun así, Neymar insistió en jugar y pidió ser titular, poniendo por delante la situación del Santos antes que su salud.
En los entrenamientos, el brasileño apareció con vendaje funcional, un método que ayuda a reducir dolores, aliviar tensiones y ofrecer mayor estabilidad durante los movimientos. (FOTO: Cortesía)
Además del vendaje, Neymar también estaría recibiendo inyecciones para controlar la hinchazón y el dolor, medidas que solo buscan permitirle soportar la carga física.
El problema de Neymar, según diversas fuentes, "no es grave", pero requiere la intervención quirúrgica, considerada sencilla, para una recuperación completa. Sin embargo, la opción actual es esperar hasta el final del Brasileirão para la artroscopia.
Su decisión sorprende porque deja en segundo plano la preparación para el Mundial 2026. Un agravamiento podría incluso dejarlo fuera de la cita mundialista con Brasil. Carlo Ancelotti habló de su situación y afirmó que Neymar tiene seis meses para demostrar su nivel.
El técnico remarcó que la lista final para la Copa del Mundo no puede tener errores. Por eso, el desempeño y la condición física de Neymar serán analizados con extremo cuidado.
En Santos, temen que el sacrificio del jugador, aunque noble, termine afectando su carrera. Una mala caída o un golpe podría provocar un daño irreversible en su rodilla izquierda.
Los próximos días serán decisivos. Neymar jugará al límite, totalmente lesionado, intentando salvar a su club, mientras Vitoria, un punto arriba, se enfrentará al Mirassol en la lucha por la permanencia.
Los últimos partidos del Santos de Brasil son contra: Sport Recife, Juventude y Cruzeiro. Estos partidos son de vida o muerte para los brasileños porque de perder, serán uno de los descendidos a la Serie B.