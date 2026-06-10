Mbappé con polémica en Francia: conflicto con Kanté y críticas por Ester Expósito

A pocos días del Mundial 2026, Francia enfrenta rumores de tensión interna que generan inquietud entre sus aficionados. El nombre de Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica por supuestos conflictos dentro del vestuario francés.
La preocupación ha comenzado a crecer dentro de la selección francesa. A pocos días de encarar sus compromisos más importantes del año, un video viral ha despertado numerosas dudas sobre la armonía en el vestuario de los Les Bleus. Los focos apuntan a dos de sus principales referentes, Kylian Mbappé y N'Golo Kanté, cuya aparente distancia ha alimentado las versiones sobre un posible desencuentro en el seno del equipo galo.
El polémico episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, tuvo lugar la semana pasada en el túnel de vestuarios. Los jugadores de Francia se preparaban para salir al campo en el amistoso frente a Costa de Marfil. Mientras el resto del plantel intercambiaba abrazos y muestras de apoyo con total normalidad, la interacción entre Kylian Mbappé y N'Golo Kanté llamó poderosamente la atención por su evidente frialdad.
Las imágenes muestran un claro y visible distanciamiento. Mbappé y Kanté se esquivaron de forma evidente, evitando cruzarse las miradas y sin siquiera estirarse la mano para saludarse. Esta fría escena no tardó en encender el debate en los programas deportivos de Francia, donde periodistas y aficionados intentan descifrar qué fue lo que rompió la relación entre ambos campeones del mundo.
Para entender el porqué de este distanciamiento, muchos apuntan a lo sucedido el pasado 29 de marzo de 2026, durante otro partido amistoso contra la selección de Colombia. Ese día, el cuerpo técnico decidió darle el brazalete de capitán a Kanté, un lindo gesto para homenajearlo debido a que estaba celebrando su cumpleaños.
El problema llegó en el minuto 80 del encuentro, cuando Kylian Mbappé ingresó de cambio desde el banquillo. En lugar de acercarse a Kanté para pedirle la capitanía o dejar que el juego siguiera su curso, Mbappé le dio una orden directa al joven Rayan Cherki. Le pidió que fuera a quitarle el brazalete a Kanté para llevárselo a él.
Este acto provocó una lluvia de críticas en territorio francés. La prensa y los fanáticos calificaron el gesto como una falta de respeto total hacia Kanté, sobre todo por tratarse de una fecha especial para el volante. Aunque los defensores de Mbappé argumentan que él es el capitán oficial y tiene derecho a portar la banda cuando está en el campo, la forma en que manejó la situación dejó una profunda herida en el grupo.
Pero los problemas para el atacante no terminan ahí. A la delicada situación con Kanté se sumó una nueva filtración interna que complica la imagen del delantero. El prestigioso diario deportivo L’Équipe sacó a la luz una tensa conversación que ocurrió dentro del camerino tras uno de los últimos compromisos de la selección.
Según el medio francés, el encargado de levantar la voz fue Ousmane Dembélé. El habilidoso extremo le reclamó directamente a Mbappé una mayor entrega a la hora de defender. Dembélé le pidió a su compañero que se involucre más en la presión alta y en la recuperación del balón cuando el equipo pierde la posesión.
Este reclamo hacia el actual ganador del Balón de Oro vuelve a poner sobre la mesa un debate eterno en Francia: el compromiso táctico de Mbappé. Aunque nadie duda de su increíble capacidad para hacer goles, sus constantes libertades para no defender empiezan a generar incomodidad y recelos entre el resto de los seleccionados.
Por si fuera poco, el malestar también se ha trasladado a las graderías. Los aficionados franceses han mostrado su descontento luego de que Mbappé abandonara la concentración del equipo pocas horas después de terminar el partido amistoso contra Irlanda del Norte.
Aunque la Federación Francesa de Fútbol aclaró que el jugador tenía un permiso oficial para ausentarse debido a "asuntos personales", la justificación no convenció a la hinchada. La molestia de la gente creció exponencialmente cuando comenzaron a circular fotografías del delantero en la ciudad de Madrid.
En las imágenes que se volvieron virales en internet, se puede ver al futbolista disfrutando de un reencuentro con su pareja, la famosa actriz española Ester Expósito. Para una gran parte de los seguidores de la selección, el jugador prefirió priorizar su vida amorosa y sus vacaciones antes que quedarse concentrado apoyando el proceso del equipo nacional.
Adicionalmente, fuentes cercanas a la concentración sugieren que este viaje a España no cayó bien en los líderes más veteranos del plantel. Mientras el resto del grupo se quedó trabajando en la recuperación física tras los partidos de la fecha FIFA, la ausencia del capitán principal proyectó una imagen de falta de compromiso de cara a los torneos oficiales.
Con el vestuario dividido por el caso de Kanté, los reclamos tácticos de Dembélé y el enfado de la afición por su viaje a España, Kylian Mbappé se encuentra en el ojo del huracán. El cuerpo técnico de Francia tendrá que trabajar horas extras para calmar las aguas y evitar que estos problemas extrafútbol terminen afectando el rendimiento del equipo en la cancha.