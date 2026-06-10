Mbappé con polémica en Francia: conflicto con Kanté y críticas por Ester Expósito

Este acto provocó una lluvia de críticas en territorio francés. La prensa y los fanáticos calificaron el gesto como una falta de respeto total hacia Kanté, sobre todo por tratarse de una fecha especial para el volante. Aunque los defensores de Mbappé argumentan que él es el capitán oficial y tiene derecho a portar la banda cuando está en el campo, la forma en que manejó la situación dejó una profunda herida en el grupo.