Mundial 2026: lista de estadios y los partidos que se disputarán en cada uno

Estos son los estadios donde se disputará cada partido, los encuentros programados en cada sede y cómo se distribuirán los enfrentamientos desde la fase de grupos hasta las rondas decisivas.
En el Estadio Azteca se disputarán 5 partidos del Mundial 2026, de los cuales 3 son de fase de grupos: México vs Sudáfrica (Grupo A), Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México (Grupo A) y Uzbekistán vs Colombia (Grupo K).
En el Estadio BBVA se jugarán 4 partidos, todos de fase de grupos: Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez (Grupo F), Túnez vs Japón (Grupo F), Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A) y Sudáfrica vs República de Corea (Grupo A).
El Estadio Akron albergará 4 partidos, todos de fase de grupos: República de Corea vs República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda (Grupo A), México vs República de Corea (Grupo A), Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (Grupo K) y Uruguay vs España (Grupo H).
En el BMO Field se disputarán 6 partidos, de los cuales todos son de fase de grupos: Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia (Grupo B), Ghana vs Panamá (Grupo L), Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E), Panamá vs Croacia (Grupo L) y Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam (Grupo I).
El BC Place será sede de 7 partidos, de los cuales estos son de fase de grupos: Australia vs Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía (Grupo D), Canadá vs Catar (Grupo B), Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G), Suiza vs Canadá (Grupo B) y Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G). También habrá algunos duelos de eliminación directa en las primeras etapas.
El Mercedes‑Benz Stadium recibirá 8 partidos, de los cuales 5 son de fase de grupos: España vs Cabo Verde (Grupo H), República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda vs Sudáfrica (Grupo A), España vs Arabia Saudita (Grupo H), Marruecos vs Haití (Grupo C) y Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán (Grupo K). Además, será sede de partidos eliminatorios y una de las semifinales del torneo.
En el Gillette Stadium se disputarán 7 partidos, de los cuales 5 son de fase de grupos: Haití vs Escocia (Grupo C), Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega (Grupo I), Escocia vs Marruecos (Grupo C), Inglaterra vs Ghana (Grupo L) y Noruega vs Francia (Grupo I). También recibirá encuentros de las rondas eliminatorias.
El AT&T Stadium será el estadio con más partidos del Mundial: 9 en total, de los cuales 5 son de fase de grupos: Países Bajos vs Japón (Grupo F), Inglaterra vs Croacia (Grupo L), Argentina vs Austria (Grupo J), Japón vs Albania/Polonia/Suecia/Ucrania (Grupo F) y Jordania vs Argentina (Grupo J). Además, se jugarán duelos de eliminación directa y una de las semifinales.
El NRG Stadium albergará 7 partidos, de los cuales 5 son de fase de grupos: Alemania vs Curazao (Grupo E), Portugal vs Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia (Grupo K), Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania (Grupo F), Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) y Cabo Verde vs Arabia Saudí (Grupo H).
En el Arrowhead Stadium se disputarán 6 partidos, de los cuales 3 son de fase de grupos: Argentina vs Argelia (Grupo J), Ecuador vs Curazao (Grupo E) y Túnez vs Países Bajos (Grupo F). También recibirá partidos de eliminación directa.
El SoFi Stadium tendrá 8 partidos, de los cuales 5 son de fase de grupos: Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D), Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G), Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia (Grupo B), Bélgica vs Irán (Grupo G) y Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos (Grupo D). Además, se disputarán duelos importantes de las rondas eliminatorias.
El Hard Rock Stadium será sede de 7 partidos, de los cuales 4 son de fase de grupos: Arabia Saudí vs Uruguay (Grupo H), Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H), Escocia vs Brasil (Grupo C) y Colombia vs Portugal (Grupo K). También albergará partidos eliminatorios, incluyendo el duelo por el tercer lugar.
En el MetLife Stadium se jugarán 8 partidos, de los cuales 5 son de fase de grupos: Brasil vs Marruecos (Grupo C), Francia vs Senegal (Grupo I), Noruega vs Senegal (Grupo I), Ecuador vs Alemania (Grupo E) y Panamá vs Inglaterra (Grupo L). Además, se disputará la gran final del Mundial 2026.
El Lincoln Financial Field albergará 6 partidos, de los cuales 5 son de fase de grupos: Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E), Brasil vs Haití (Grupo C), Francia vs Irak/Bolivia/Surinam (Grupo I), Curazao vs Costa de Marfil (Grupo E) y Croacia vs Ghana (Grupo L). También recibirá partidos de las primeras rondas eliminatorias.
El Levi’s Stadium tendrá 6 partidos, estos de fase de grupos: Catar vs Suiza (Grupo B), Austria vs Jordania (Grupo J), Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay (Grupo D), Jordania vs Argelia (Grupo J) y Paraguay vs Australia (Grupo D). Además, se disputarán encuentros de eliminatorias.
Finalmente, el Lumen Field recibirá 6 partidos, de los cuales 4 son de fase de grupos: Bélgica vs Egipto (Grupo G), Estados Unidos vs Australia (Grupo D), Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar (Grupo B) y Egipto vs Irán (Grupo G). También albergará partidos de las rondas eliminatorias iniciales.