Increíble: Humilde selección vuelve a ganar y roza histórico pase al Mundial 2026

Una de las selecciones más humildes que existen en el mundo quedó a las puertas de poder clasificar por primera vez en su historia a un Mundial de fútbol adulto.
El Mundial 2026 se estará realizando en Estados Unidos, Canadá y México, contará por primera vez en la historia con la participación de un total de 48 selecciones.
A estas alturas ya son varias las selecciones que han logrado el cupo para el Mundial 2026.
Sin embargo, una de las selecciones ha quedado a las puertas de dar uno de los grandes batacazos en las historias de las eliminatorias.
Una humilde selección que pocos conocen acaricia con poder clasificar por primera vez al Mundial 2026 que se disputará en los países de Estados Unidos, Canadá y México.
Las eliminatorias Africanas están a las puertas de llegar a la etapa final y una de las selecciones ha dado la sorpresa en dicha etapa al extremo de que sueña con estar en el Mundial 2026.
El fútbol africano, que tuvo la mejor actuación de su historia en Qatar 2022 de la mano de Marruecos, semifinalista, comenzó las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo el pasado 15 de noviembre de 2023. El proceso se extenderá hasta el 18 de noviembre de 2025.
El primer Mundial con 48 participantes le permitirá a África tener hasta 10 representantes, el doble de los que tuvo en el Mundial pasado. Este continente, junto con Asia, son los dos que más vieron crecer sus plazas gracias al "nuevo Mundial".
Los 9 ganadores de cada zona en África clasificarán de forma directa, mientras que los cuatro mejores segundos disputarán un playoff de repechaje en duelos a eliminación directa por la plaza para el repechaje intercontinental.
Una de las nueve selecciones que han quedado a las puertas de clasificar al Mundial es nada más y nada menos que la selección nacional de Cabo Verde.
La selección nacional de Cabo Verde venció este jueves de visita 2-0 a su similar de Mauricio y esto le dio un enorme paso para clasificar al Mundial del 2026.
En partido correspondiente a la séptima jornada, disputado en el Estadio del Complejo Deportivo Nacional Côte d'Or, Jovane Cabral abrió el marcador en el minuto 22 y, en la segunda parte, el defensa central Diney Borges confirmó la victoria con un certero cabezazo.
Increíblemente la selección de Cabo Verde es líder del Grupo D por las eliminatorias africanas con 16 puntos, superando a otras escuadras favoritas como Camerún y Angola.
Tras siete juegos disputados en la ronda final de las eliminatorias africanas, la selección de Cabo Verde ha obtenido cinco triunfos, apenas un empate y una caída.
El próximo martes 9 de septiembre, Cabo Verde recibe en su casa a la favorita Camerún y de ganar prácticamente estaría sellando una clasificación histórica a la Copa del Mundo del 2026.
Cabo Verde nunca ha estado en un Mundial, por lo que se ilusionan con ver a su bandera en la justa mundialista.
El actual director técnico de la selección nacional de fútbol de Cabo Verde es Pedro "Bubista" Leitão Brito —conocido simplemente como Bubista— quien ocupa el cargo desde el año 2020