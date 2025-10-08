Vuelve al Mundial 8 años después gracias a figura: dos selecciones, a un paso de clasificar

Los 'tiburones azules' de Cabo Verde (con 20 puntos y Camerún 18) tratarán de lograr la clasificación al Mundial el próximo lunes ante su afición en el partido que les medirá con Esuatini, que hasta ahora no ha sido capaz de ganar ni uno solo de los nueve encuentros -3 empates y 6 derrotas- de la fase de eliminatoria.