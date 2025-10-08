Vuelve al Mundial 8 años después gracias a figura: dos selecciones, a un paso de clasificar

Las eliminatorias africanas ya tienen un clasificado más para el Mundial 2026 y dos selecciones más está cerca de asegurar su presencia en la justa mundialista.
La Selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este miércoles su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los faraones se impusieron por goleada de visita 0-3 a Yibuti y se afianzaron con 23 puntos en el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias de África.
Tras el inesperado empate ante Burkina Faso en el parón de septiembre, Egipto era plenamente consciente de la necesidad de sacar la victoria en su visita a Yibuti para no jugarse la vida en la última jornada contra Guinea-Bisáu... y comenzó a encarrilar el partido desde el primer tiempo.
Los egipcios tras el inicio del partido se fueron sobre la cabaña de Yibuti y a los ocho minutos marcó Ibrahim Adel el 0-1.
Un claro triunfo en el que jugó un papel fundamental el delantero Mohamed Salah, que tras perderse el pasado Mundial de Qatar no estaba dispuesto a que los 'faraones' volviesen a quedarse fuera de la gran fiesta del fútbol mundial.
Tal y como dejó claro el delantero del Liverpool a los 14 minutos al convertir, con su habitual contundencia, un buen pase en profundidad de Trezeguet en el 0-2, que dejó sentenciada la contienda apenas casi empezada.
Así celebró Mohamed Salah su primer gol del partido con Ibrahim Adel.
Salah redondeó la victoria del conjunto egipcio a los 84 minutos al resolver con un magnifico toque de primeras (0-3) un pase en largo de Marwen Ateya.
Tres tantos que sirvieron para que Egipto contabilice el próximo verano su cuarta presencia en una fase final de la Copa del Mundo, tras participar en los Mundiales de Italia 1934 y 1990 y Rusia 2018, en la que los 'faraones' no lograron pasar de la fase de grupos.
La felicidad de Mohamed Salah con sus compañeros por la clasificación de Egipto al Mundial 2026.
Una cita mundialista en la que todavía no tiene asegurada su presencia Ghana, pese a afianzarse en la primera plaza del grupo I, tras golear este miércoles por 0-5 a la República Centroafricana.
Y es que el equipo ghanés, en el que jugó de inicio el centrocampista del Villarreal, Thomas Partey, autor de uno de los tantos, necesitaba además de la victoria el tropiezo de Madagascar, algo que no sucedió.
Madagascar se impuso por 1-2 a Selección de Comoras y evitó la clasificación de Ghana. Todo se definirá en la última jornada a jugarse el domingo: Ghana vs Camoras y Madagascar vs Malí.
Cabo Verde no pudo hacer historia y deberá esperar a la última jornada para tratar de sellar el billete para el Mundial de 2026, tras ser incapaz de pasar este miércoles del empate (3-3) en su visita a Libia.
Los 'tiburones azules' de Cabo Verde (con 20 puntos y Camerún 18) tratarán de lograr la clasificación al Mundial el próximo lunes ante su afición en el partido que les medirá con Esuatini, que hasta ahora no ha sido capaz de ganar ni uno solo de los nueve encuentros -3 empates y 6 derrotas- de la fase de eliminatoria.
Egipto se convirtió en la tercera selección africana clasificada al Mundial 2026 tras Marruecos y Túnez. Ya son 19 las que tienen su boleto asegurado a la Copa del Mundo.