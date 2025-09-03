Muere "Chamaco" Girón, reconocido narrador hondureño

El narrador deportivo Óscar Alberto Girón Rivera murió este miércoles 3 de septiembre a los 77 años, confirmó su familia.
Girón laboró por muchos años en HRN y Radio Norte. Además, fue director de Radio Perla en su querida ciudad de El Progreso.
Foto de Chamaco Girón con su colega y amigo Rigoberto Rivera.
"Chamaco" Girón nació en la ciudad de El Progreso, Yoro, el 20 de marzo de 1,948. Era cuñado de Roberto Micheletti y sus padres eran Alberto Girón Pineda y doña Eufemia Rivera, ambos ya fallecidos.
Su madre era originaria de Talanga y su papá de la comunidad de Minas de Oro, Comayagua, un campesino que emigró a esta ciudad ribereña con el propósito de trabajar en las compañías bananeras, de acuerdo a un escrito del recordado periodista Lenían Berríos, quien en vida daba a conocer a los personajes de El Progreso, Yoro.
Chamasco creció ene una familia tradicionalmente de músicos y sastres, por lo que su padre le decía que se dedicara a lo mismo.
“El problema es que yo no quería ser sastre, yo quería ser locutor, narrar en una cabina, era lo que me apasionaba, disfrutaba mucho escuchar la radio y admiraba la voz y el talento de los cronistas deportivos de esa época”, contó.
Fue bautizado con el apodo de “Chamaco” por el cronista Carlos Balmore Rodríguez, debido a su corta edad y baja estatura.
Comenzó su carrera como narrador en radio Progreso en el programa Caravana Deportiva.
Chamaco era padre de tres hijos: Karen Julissa, Wendy Yesenia y Óscar Alberto Jr..