Muere "Chamaco" Girón, reconocido narrador hondureño

Su madre era originaria de Talanga y su papá de la comunidad de Minas de Oro, Comayagua, un campesino que emigró a esta ciudad ribereña con el propósito de trabajar en las compañías bananeras, de acuerdo a un escrito del recordado periodista Lenían Berríos, quien en vida daba a conocer a los personajes de El Progreso, Yoro.