Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica

Motagua logró un espectacular triunfo de 0-1 ante Alajuelense la noche del martes por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.
Motagua le ganó por primera vez a la Liga Deportiva Alajuelense y acaricia el pase a semifinales de la Copa Centroamericana. A cotninuación te mostramos reacciones de prensa hondureña y tica por lo ocurrido.
Diario Diez de Honduras.
Opinión del periodista hondureño John Rodríguez sobre el triunfo del Motagua ante Alajuelense.
El periodista hondureño Bebeto Flores dejó su comentario.
Diario LA PRENSA de Honduras.
La opinión del periodista hondureño Gustavo Roca donde destaca como triunfazo lo del Motagua y señala de equipo chico al Alajuelense.
La Federación de Fútbol de Honduras destacó la victoria del Motagua-.
Fredy Nuila de Honduras.
Panorama Deportivo de Honduras.
José Jorge Villeda de Honduras advirtió a los ticos.
El periodista hondureño Jafeth Moreno destacó a Mathías Vázquez por su gol ante Alajuelense.
TDTV de ¿Honduras tuvo palabras de elogios para el entrenador español Javier López del Motagua.
El periodista hondureño Julio Cruz hizo un llamado para la afición del Motagua.
El mensaje del Motagua en sus redes sociales oficiales tras el triunfazo ante Alajuelense.
Tigo Sports de Honduras.
Chaco Fúnes de Honduras.
La prensa de Costa Rica lamentó la derrota del Alajuelense ante Motagua: "No puede ser posible", señalaron en TD Más.
El periodista tico Daniel Murillo de ESPN dejó su análisis sobre lo ocurrido.
CR Hoy de Costa Rica: "Alajuelense contra las cuerdas", indicaron.
TD Más de Costa Rica informó que Alajuelense nunca había perdido ante el Motagua.
Teletica Deportes de Costa Rica.
Everaldo Herrera de Costa Rica .
San Marino, cuenta peculiar de argentinos en X, se mofó del Alajuelense.