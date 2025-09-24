  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica

Reacciones de prensa hondureña y costarricense tras el triunfo valioso del Motagua ante Alajuelense por Copa Centroamericana.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 08:46 -
  • German Alvarado
Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
1 de 24

Motagua logró un espectacular triunfo de 0-1 ante Alajuelense la noche del martes por la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
2 de 24

Motagua le ganó por primera vez a la Liga Deportiva Alajuelense y acaricia el pase a semifinales de la Copa Centroamericana. A cotninuación te mostramos reacciones de prensa hondureña y tica por lo ocurrido.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
3 de 24

Diario Diez de Honduras.
Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
4 de 24

Opinión del periodista hondureño John Rodríguez sobre el triunfo del Motagua ante Alajuelense.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
5 de 24

El periodista hondureño Bebeto Flores dejó su comentario.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
6 de 24

Diario LA PRENSA de Honduras.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
7 de 24

La opinión del periodista hondureño Gustavo Roca donde destaca como triunfazo lo del Motagua y señala de equipo chico al Alajuelense.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
8 de 24

La Federación de Fútbol de Honduras destacó la victoria del Motagua-.
Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
9 de 24

Fredy Nuila de Honduras.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
10 de 24

Panorama Deportivo de Honduras.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
11 de 24

José Jorge Villeda de Honduras advirtió a los ticos.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
12 de 24

El periodista hondureño Jafeth Moreno destacó a Mathías Vázquez por su gol ante Alajuelense.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
13 de 24

TDTV de ¿Honduras tuvo palabras de elogios para el entrenador español Javier López del Motagua.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
14 de 24

El periodista hondureño Julio Cruz hizo un llamado para la afición del Motagua.
Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
15 de 24

El mensaje del Motagua en sus redes sociales oficiales tras el triunfazo ante Alajuelense.
Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
16 de 24

Tigo Sports de Honduras.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
17 de 24

Chaco Fúnes de Honduras.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
18 de 24

La prensa de Costa Rica lamentó la derrota del Alajuelense ante Motagua: "No puede ser posible", señalaron en TD Más.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
19 de 24

El periodista tico Daniel Murillo de ESPN dejó su análisis sobre lo ocurrido.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
20 de 24

CR Hoy de Costa Rica: "Alajuelense contra las cuerdas", indicaron.
Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
21 de 24

TD Más de Costa Rica informó que Alajuelense nunca había perdido ante el Motagua.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
22 de 24

Teletica Deportes de Costa Rica.

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
23 de 24

Everaldo Herrera de Costa Rica .

Motagua hace historia ante Alajuelense; enfado y preocupación en Costa Rica
24 de 24

San Marino, cuenta peculiar de argentinos en X, se mofó del Alajuelense.
Cargar más fotos