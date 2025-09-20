Lamine Yamal y su imperio: fortuna, negocios y un salario de estrella

Este lunes 22 de septiembre se entrega el Balón de Oro 2025, y Lamine Yamal, con apenas 18 años, se perfila como uno de los grandes favoritos para alzarse con el codiciado galardón.
El joven talento del FC Barcelona busca romper moldes y escribir su nombre en la historia del fútbol con un premio reservado solo para leyendas.
Con una carrera que apunta directamente al éxito, aquí te mostramos una mirada exclusiva a la vida y trayectoria de este prometedor millonario del deporte.
Comenzamos primero por sus negocios, Lamine tiene vínculos comerciales con Beats, marca de auriculares que incluso le ha diseñado varios modelos personalizados.
Oppo, firma de tecnología móvil, es otra de las marcas que ha firmado contrato con Lamine Yamal.
El objetivo del entorno del jugador es claro: limitar el número de marcas para mantener la exclusividad y asociar a Lamine solo con empresas de prestigio internacional.
Mundo Deportivo informa de que Yamal ha recibido llamada de varias marcas que desean convertirse en su patrocinador, sin embargo, se está trabajando cuidadosamente desde hace semanas en la selección de patrocinadores.
Otro negocio es La Capital FC, el equipo del que Lamine es presidente en la Kings League. Este proyecto paralelo ofrece una posibilidad más asequible de vincularse a su marca personal.
Si nos metemos a su fortuna, encontramos que para tener 18 años, tiene lo que otros futbolistas de bajo perfil hacen en toda su carrera.
De acuerdo con Celebrity Net Worth, el joven Lamine Yamal de 17 años de edad actualmente tiene un patrimonio neto de 8 millones de dólares y su valor en el mercado es aún más grande, pues según el sitio Transfermarkt, es de 200 millones.
Poco a poco el jugador del Barcelona va haciendo su legado dentro y fuera del terreno de juego.
El salario actual de Lamine Yamal es un tema con diferentes cifras según la fuente y el momento de la información, pero tras su renovación en mayo de 2025, se estima que su salario anual alcanza los 16.67 millones de euros (aproximadamente 18 millones de dólares) con un potencial de ingresos de más de 20 millones de euros anuales en total, además de otros ingresos por patrocinios.
Su contrato con el FC Barcelona es hasta 2031 y todos lo catalogan como el nuevo rey del FC Barcelona, tras Messi.
Lamine Yamal peleará el lunes 22 de septiembre contra Ousmane Dembélé, que enss a ganar el premio es su estilo de juego y la proyección que tiene. Nadie quita que el lunes tenga el premio en sus manos.
Además, fuera de la cancha tiene una relación sentimental con Nicki Nicole, cantante argentina.