Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS

La hermosa Milagro Flores ha cautivado con su presencia en el juego de Tiktokers y te mostramos las bellezas presentes en el Estadio Morazán.
Un gran ambiente se vivió en la previa del esperado partido en San Pedro Sula para ver a los creadores de contenido entre Honduras vs El Salvador.
¡PRECIOSA! Así lució Milagro Flores en su llegada al recinto sampedrano para apoyar a los creadores de contenido catrachos.
¡Con una gran sonrisa! La hermosa presentadora llegó con todos los ánimos en su llegada al Estadio Morazán.
Las hermosas chicas que robaron suspiros en las afueras del estadio. ¡Se vivió una fiesta en la previa del partido!
Las chicas llegaron para adornar el ambiente y apoyar a sus creadores de contenido favorito.
Con banderas y peculiares carteles: así apoyan estos aficionados a Shin Fujiyama en las graderías del Morazán.
¡PERO QUE HERMOSA! Esta bella chica robó suspiros en la previa del juego entre Tiktokers de Honduras vs El Salvador.
¡Derroche de belleza en San Pedro Sula! Las bellas chicas que engalanaron en la previa del esperado juego.
¿Por qué tan seria? La linda chica que fue captada por el lente de OPSA en las graderías del estadio.
Milagro Flores se llevó un pequeño susto en su ingreso al terreno de juego del estadio Morazán de San Pedro Sula.
Los aspersores del estadio se activaron y sorprendieron a la hermosa presentadora catracha.
Milagro Flores reaccionó de la mejor forma y solo pasó del "susto". Así posaba después de lo que pasó.
La bella conductora era una de las invitadas especiales más esperadas para este juego entre TIktokers de Honduras vs El Salvador
La afición sampedrana no decepcionó y se vivió una fiesta tanto fuera como dentro del Morazán.