Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS

Milagro deslumbra en el Morazán, la presentadora se llevó un susto y así reaccionó; derroche de bellezas en juego de Tiktokers de Honduras-El Salvador.

Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
1 de 15

La hermosa Milagro Flores ha cautivado con su presencia en el juego de Tiktokers y te mostramos las bellezas presentes en el Estadio Morazán.

 Fotos Neptalí Romero
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
2 de 15

Un gran ambiente se vivió en la previa del esperado partido en San Pedro Sula para ver a los creadores de contenido entre Honduras vs El Salvador.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
3 de 15

¡PRECIOSA! Así lució Milagro Flores en su llegada al recinto sampedrano para apoyar a los creadores de contenido catrachos.

 Fotos Neptalí Romero
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
4 de 15

¡Con una gran sonrisa! La hermosa presentadora llegó con todos los ánimos en su llegada al Estadio Morazán.

 Fotos Neptalí Romero
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
5 de 15

Las hermosas chicas que robaron suspiros en las afueras del estadio. ¡Se vivió una fiesta en la previa del partido!

 Fotos Neptalí Romero
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
6 de 15

Las chicas llegaron para adornar el ambiente y apoyar a sus creadores de contenido favorito.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
7 de 15

Con banderas y peculiares carteles: así apoyan estos aficionados a Shin Fujiyama en las graderías del Morazán.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
8 de 15

¡PERO QUE HERMOSA! Esta bella chica robó suspiros en la previa del juego entre Tiktokers de Honduras vs El Salvador.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
9 de 15

¡Derroche de belleza en San Pedro Sula! Las bellas chicas que engalanaron en la previa del esperado juego.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
10 de 15

¿Por qué tan seria? La linda chica que fue captada por el lente de OPSA en las graderías del estadio.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
11 de 15

Milagro Flores se llevó un pequeño susto en su ingreso al terreno de juego del estadio Morazán de San Pedro Sula.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
12 de 15

Los aspersores del estadio se activaron y sorprendieron a la hermosa presentadora catracha.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
13 de 15

Milagro Flores reaccionó de la mejor forma y solo pasó del "susto". Así posaba después de lo que pasó.
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
14 de 15

La bella conductora era una de las invitadas especiales más esperadas para este juego entre TIktokers de Honduras vs El Salvador
Milagro Flores se roba el show y se llevó susto; derroche de bellezas en SPS
15 de 15

La afición sampedrana no decepcionó y se vivió una fiesta tanto fuera como dentro del Morazán.
