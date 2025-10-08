Miguel Ángel Russo murió: Consternación, causa de su muerte y petición de familia

Luto en Argentina y todo el mundo del fútbol tras la muerte este miércoles 8 de octubre del entrenador Miguel Ángel Russo.
Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años de edad.
El entrenador padecía desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.
Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano, y pesar de ello decidió continuar en el banquillo. Ese mismo año consagró al equipo campeón ante Independiente Santa Fe, hazaña que repitió en febrero del año siguiente en la Superliga.
En este último mes Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria. El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.
Familiares le habían pedido no seguir como técnico, pero Miguel Ángel Russo tomó la decisión de seguir laborando como estratega y escogió morir dirigiendo.
