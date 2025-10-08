  1. Inicio
Miguel Ángel Russo murió: Consternación, causa de su muerte y petición de familia

Luto en el mundo del fútbol tras la muerte del vigente técnico del histórico Boca Juniors de Argentina.

  • 08 de octubre de 2025 a las 16:46 -
  • Redacción
Luto en Argentina y todo el mundo del fútbol tras la muerte este miércoles 8 de octubre del entrenador Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años de edad.
El entrenador padecía desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.
Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía al Millonarios colombiano, y pesar de ello decidió continuar en el banquillo. Ese mismo año consagró al equipo campeón ante Independiente Santa Fe, hazaña que repitió en febrero del año siguiente en la Superliga.
En este último mes Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria. El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.
Familiares le habían pedido no seguir como técnico, pero Miguel Ángel Russo tomó la decisión de seguir laborando como estratega y escogió morir dirigiendo.

Las redes sociales se inundaron de mensajes lamentando la muerte del actual técnico de Boca.
River Plate dejó a un lado la rivalidad con Boca y emitió un mensaje donde lamenta la muerte de Miguel Ángel Russo.
Páginas alusivas al mundo Boca han reaccionado con dolor por la partida del actual estratega del conjunto argentino.

Mensajes de lamento y agradecimiento en el mundo Boca tras anunciarse la muerte de Miguel Russo.

Davo, popular streamer argentino, dejó un emotivo mensaje lamentando la muerte de Miguel Ángel Russo.

Telemundo Deportes.

El Club Boca Juniors despidió de esta manera a su actual técnico que murió tras años de lucha contra el cáncer.

El Lanús de Argentino fue otro de los clubes que dirigió Miguel Ángel Russo.

Millonarios de Colombia también despidió al estratega que los dirigió en su momento.
El entrenador de Boca Juniors falleció en su casa, donde se encontraba en internación domiciliaria. Su último partido en el banco de suplentes fue el 21 de septiembre, ante Central Córdoba
"La noticia que no queríamos escuchar llegó"....
Diario Olé de Argentina.

Personajes argentinos despidieron con emotivas palabras a Miguel Ángel Russo.

TyC Sports de Argentina.

El entrenador de Boca Juniors falleció en su casa, donde se encontraba en internación domiciliaria.
"Dolor en el mundo del fútbol".

Fabrizio Romano dejó este mensaje.

La Federación del fútbol de Argentina se pronunció.
