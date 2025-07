Show de Messiniti con Marathón, caos y Juticalpa llegó sin DT; ¿qué pasó con Humberto Rivera?

El Juticalpa solo pudo llevar a 17 jugadores para el juego. No ha podido inscribir a sus nuevos fichajes y por ende tampoco pudo contrar con la presencia de su DT: "Hablé con el director deportivo del equipo y no hay información al respecto... y me dijeron eso, solo no pudo viajar Humberto Rivera. Hay mucho que pasa en Juticalpa en tema de deudas y pagos atrasados y vamos a ver que pasa", dijo Tanya Rodríguez a TVC.