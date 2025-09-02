  1. Inicio
La razón por la que Messi influyó en el fichaje de Garnacho por el Chelsea

Alejandro Garnacho confirmó que tomó su decisión de fichar por el Chelsea tras conversar con Lionel Messi, quien le dio el visto bueno para cambiar de equipo.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 11:29 -
  • Marcos Roque
1 de 15

Lionel Messi tuvo un rol clave en el traspaso de Alejandro Garnacho al Chelsea: el capitán argentino aconsejó al joven delantero dar el salto al club londinense.
2 de 15

El mercado de fichajes en Europa ha llegado a su fin, y numerosos equipos aprovecharon para reforzarse de cara a la nueva temporada en el continente.
3 de 15

Los clubes con mayor poder económico no escatimaron en gastos y realizaron incorporaciones de gran nivel, apuntando a competir al máximo en todas las competencias.
4 de 15

Uno de los movimientos que más atención generó fue el del argentino Alejandro Garnacho, quien dejó el Manchester United para convertirse en nuevo jugador del Chelsea.
5 de 15

El joven atacante, considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino, optó por dar un giro a su carrera y comenzar una nueva etapa en Londres.
6 de 15

Garnacho, quien llevaba varias temporadas defendiendo los colores del United, decidió poner fin a su vínculo con el club inglés para sumarse al ambicioso proyecto del Chelsea.
7 de 15

En las últimas horas, se han viralizado unas declaraciones del jugador tras confirmarse su traspaso al conjunto ‘blue’.
8 de 15

“Hablé con Messi y me aconsejó fichar por el Chelsea.”
9 de 15

Estas palabras se han hecho virales, reflejando la buena relación que mantiene con Lionel Messi, con quien ha compartido vestuario en la Selección Argentina.
10 de 15

Garnacho y Messi ya han sido compañeros en la Albiceleste, y estas declaraciones reafirman la admiración y respeto que el joven jugador siente por el capitán argentino.
11 de 15

Sin embargo, las palabras de Garnacho no fueron bien recibidas por algunos fanáticos de Cristiano Ronaldo, ídolo declarado del joven atacante.
12 de 15

En distintas ocasiones, Garnacho expresó su admiración por el astro portugués, asegurando que creció viéndolo jugar y que es una de sus mayores influencias en el deporte.
13 de 15

Aun así, el respeto hacia Messi también ha quedado claro, demostrando que valora a ambos referentes del fútbol mundial.
14 de 15

Con sus declaraciones, queda claro que Lionel Messi tuvo un papel fundamental en la decisión de Garnacho de fichar por el Chelsea.
15 de 15

“Querido Manchester, luego de cinco inolvidables años, este capítulo especial de mi vida se cierra. Hemos creado momentos que llevaré conmigo por siempre y lo agradezco mucho”, comenzó diciendo en su despedida. El mensaje también incluyó palabras para entrenadores, compañeros y trabajadores del club:“Gracias por creer en mí. Cada vez que vestí este emblema, di todo lo que tenía.”
