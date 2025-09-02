La razón por la que Messi influyó en el fichaje de Garnacho por el Chelsea

“Querido Manchester, luego de cinco inolvidables años, este capítulo especial de mi vida se cierra. Hemos creado momentos que llevaré conmigo por siempre y lo agradezco mucho”, comenzó diciendo en su despedida. El mensaje también incluyó palabras para entrenadores, compañeros y trabajadores del club:“Gracias por creer en mí. Cada vez que vestí este emblema, di todo lo que tenía.”