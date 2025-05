Otra salida en Real Madrid, venta del Barcelona, sorpresa con De Bruyne y reemplazo de Xabi

OFICIAL // Imanol Alguacil se despidió este sábado como entrenador de la Real Sociedad: “Me gustaría que se me recordara como lo que he sido, un aficionado más de la Real Sociedad. Aunque a mi familia no le gusta la imagen de la bufanda, es el mejor recuerdo e imagen de lo que he sentido desde el inicio. No hay nada más grande que hacer feliz a tu gente”.