Deja al Barcelona por otro club español, reunión de Rodrygo y sorpresa con Julián Álvarez

Estos son los fichajes y rumores de las últimas horas en el campo internacional.
OFICIAL: El Mönchengladbach ha fichado al medio-ofensivo estadounidense Giovanni Reyna por 3.000.000 € + 4M€ bonus. Firma hasta junio de 2028.
Mehdi Taremi no ha sido convocado para el partido del Inter contra el Torino en la Serie A y abandonará el club antes del cierre del mercado de fichajes, según la prensa italiana.
OFICIAL: Procedente del Rangers, el Besiktas ha fichado al lateral izquierdo turco Ridvan Yilmaz por 2.000.000 €. Firma hasta junio de 2028.
El Valencia CF y el Hajduk Split (Croacia) han cerrado un acuerdo definitivo para el fichaje de Hugo Guillamón. El mediocentro, que no entraba en los planes de Carlos Corberán y llevaba semanas trabajando al margen del grupo, ha rescindido su contrato con el club de Mestalla, donde tenía vinculación hasta 2026, para poner rumbo a una nueva etapa en su carrera
OFICIAL: Procedente del Aston Villa, el Girona ha fichado al lateral izquierdo Álex Moreno. Firma hasta junio de 2027.
OFICIAL: La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica ha fichado al delantero mexicano Ronaldo Cisneros. Firma hasta junio de 2026.
El delantero danés del Manchester United, Rasmus Højlund(22), podría recalar en el Napoli de Conte después de la lesión de Romelu Lukaku. Según informa Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambos clubes han salido de forma porsitiva, lo que dejaría la decisión final en manos del delantero.
OFICIAL: El medio-defensivo mexicano Edson Álvarez es nuevo jugador del Fenerbahce, llega procedente del West Ham.
Fin a la novela: El Arsenal ha fichado al medio-ofensivo inglés Eberechi Eze por 69.150.000 €. Firma hasta junio de 2029. El zurdo rechazó unirse al Tottenham.
Acuerdo cerrado: Prensa española informa de que el portero Iñaki Peña deja las filas del Barcelona y su nuevo equipo es Elche de la primera división de España. Será en calidad de cedido y antes renovará su contrato con el club azulgrana hasta el 2029.
El PSG ha puesto sus ojos en Rodrigo Mora, mediapunta portugués del Porto. Según medios franceses, el club parisino estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del portugués, valorada en 70 millones de euros.
El Newcastle United sigue de cerca a Alexander Sorloth, quien no quiere seguir en el Atlético de Madrid y busca destino en la Premier League. El delantero noruego considera que no tendrá protagonismo esta temporada bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone.
El Manchester City estudia la incorporación del portero belga Senne Lammens, del Amberes, como alternativa en caso de que no prospere la negociación con Gianluigi Donnarumma del PSG. El joven guardameta tiene un valor de mercado aproximado de 9 millones de euros, lo que lo convierte en una opción asequible para los ‘citizens’.
El Real Betis sigue trabajando para fichar a Antony procedente del Manchester United. Se están llevando a cabo conversaciones para acordar los términos y tratar de obtener luz verde sobre la estructura del acuerdo, informa Fabrizio Romano.
El Chiringuito de España informa de que Julián Álvarez se lamenta haber fichado del Atlético de Madrid por las aspiraciones del cuadro rojiblanco.
Los representantes de Rodrygo han volado a Inglaterra para una reunión con Liverpool, aunque también planean aprovechar la oportunidad para hablar con el Manchester City. Yodo indica de que el brasileño dejará las filas del Real Madrid.
El Aston Villa contacta con Christopher Nkunku como opción para la última semana del mercado de fichajes. Tanto el Bayern como el Leipzig están interesados.
Según desvela The Sun, José Mourinho podría regresar a la Premier League como técnico del Nottingham Forest. Nuno Espirito Santo tendría las horas contadas en el club tras los recientes encontronazos con la directiva, una oportunidad que aprovecharía Mourinho para volver a la máxima competición inglesa.