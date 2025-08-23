Deja al Barcelona por otro club español, reunión de Rodrygo y sorpresa con Julián Álvarez

El Valencia CF y el Hajduk Split (Croacia) han cerrado un acuerdo definitivo para el fichaje de Hugo Guillamón. El mediocentro, que no entraba en los planes de Carlos Corberán y llevaba semanas trabajando al margen del grupo, ha rescindido su contrato con el club de Mestalla, donde tenía vinculación hasta 2026, para poner rumbo a una nueva etapa en su carrera