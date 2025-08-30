  1. Inicio
Barcelona con oferta a centroamericano, Fermín toma decisión y locura del Real Madrid

Los fichajes y rumores que se han dado en el campo internacional en las últimas horas.

  • 30 de agosto de 2025 a las 15:20 -
  • German Alvarado
1 de 22

Estos son los fichajes, salidas y préstamos de clubes que se han dado en las últimas horas en el campo internacional.
2 de 22

OFICIAL: Procedente del Manchester United, el Chelsea ha fichado al extremo argentino Alejandro Garnacho por 46.240.000 € + 10% futura venta. Firma hasta junio de 2032.

 Foto Chelsea.
3 de 22

OFICIAL: Procedente de la Juventus, el Nottingham Forest ha fichado al lateral derecho italiano Nicolò Savona por 13.000.000 € + 2,5M€ bonus. Firma hasta junio de 2030.

 Foto Nottingham Forest.
4 de 22

OFICIAL: El PSV ha fichado al delantero holandés Myron Boadu por 800.000 € + 10% futura venta. Firma por una temporada con opción a otra.

 Foto PSV.
5 de 22

El periodista Fabrizio Romano informa que Hugo Larson, volante del Eintracht Frankfurt, rechazó una millonaria propuesta de la liga de Arabia Saudita, a pesar del interés de clubes como Al Ittihad. El sueco prefiere mantenerse en la élite del fútbol.

 Foto Instagram.
6 de 22

OFICIAL: Procedente del Stuttgart, el Newcastle ha fichado al atacante alemán Nick Woltemade por 85.000.000 € + 5M€ bonus. Firma hasta junio de 2031.

 Foto Newcastle.
7 de 22

OFICIAL: Liverpool anunció que Cody Gakpo firmó un nuevo contrato por dos años. El delantero neerlandés seguirá jugando en Anfield hasta 2030.

 Foto Liverpool.
8 de 22

OFICIAL: El Girona ha fichado al mediocentro marroquí Azzedine Ounahi por 6.000.000 €. Firma hasta junio de 2030.

 Foto Girona.
9 de 22

Piero Hincapié: Según informan desde Inglaterra, el Arsenal de la Premier League ha llegado a un acuerdo con el Bayer Leverkusen por el fichaje del defensa ecuatoriano por 52 millones de euros.

 Foto Instagram.
10 de 22

OFICIAL: El centrocampista italiano Nicolussi Caviglia es nuevo jugador de la Fiorentina.

 Foto Fiorentina.
11 de 22

OFICIAL: El AC Milan ha fichado al delantero francés Christopher Nkunku por 37.000.000 € + 5M€ bonus. Firma hasta junio de 2030.

 Foto AC Milan.
12 de 22

Bombazo: El Fenerbahçe está trabajando para fichar a Éderson y así sacarlo finalmente del Manchester City.

Foto Instagram.
13 de 22

OFICIAL: Elche de la primera división de España ha fichado al extremo congoleño Grady Diangana. Firma hasta junio de 2027.

 Foto Elche.
14 de 22

OFICIAL: El Mónaco ha fichado al medio-ofensivo belga Stanis Idumbo por 10.000.000 € + 2M€ bonus. Firma hasta junio de 2030, llega procedente del Sevilla.

 Foto Mónaco.
15 de 22

Insólito.: Según The Athletic, tras la lesión de Liam Delap, el Chelsea decidió no seguir adelante con el préstamo de Nicolas Jackson al Bayern Múnich y pidió el regreso del delantero a Londres. Hace unas horas viajó a Alemania.

 Foto Instagram.
16 de 22

Barcelona se ha interesado en el defensor tico Santiago Van der Putten y ha lanzado tres ofertas por el zaguero que milita en el Alajuelense. El cuadro culé lo pretende fichar para que refuerce al equipo B.
17 de 22

Chelsea realizó una oferta de 40 millones de euros por Fermín, pero el cuadro culé pide 90 millones. El volante español duda de seguir en el equipo blaugrana.

18 de 22

CONFIRMADO: El delantero danés Rasmus Winther Højlund es nuevo jugador del Napoli, llega procedente del Manchester United. La operación es una cesión de seis millones de euros hasta final de temporada con una opción de compra de 44 'kilos' por parte del club italiano.

 Foto Fabrizio Romano.
19 de 22

Moise Kean renueva con la Fiorentina hasta 2029. "Agradezco al presidente Commisso y a toda la directiva el cariño y el apoyo que siempre me han demostrado desde mi llegada a Florencia. Todos han creído en mí y no podía defraudar toda esa confianza", declaró el delantero italiano.
20 de 22

BOMBAZO: Bein Sports publica en exclusiva que Liverpool y Newcastle alcanzaron un principio de acuerdo por Alexander Isak. Los 'Reds' pagarán 150 millones de euros por el fichaje del delantero sueco, que se convertirá en la tercera transferencia más cara en la historia del fútbol, solo detrás de Mbappé y Neymar al PSG
21 de 22

El delantero Mehdi Taremi deja al Inter de Milán y será nuevo jugador del Olympiakos.

22 de 22

SORPRESA: El Real Madrid se ha fijado en Adam Wharton del Crystal Palace como su principal objetivo para reforzar su mediocampo en 2026 y está preparando una oferta de 115 millones de euros para asegurar su fichaje. Es considerado la principal prioridad del mercado de fichajes con una petición directa de Xabi Alonso

 Foto Instagram.
