Esto dicen los medios de Haití previo al duelo ante Honduras por las eliminatorias

Medio Tiempo de México: "Haití, el país más pobre de Latinoamérica, sorprende en Concacaf y sueña con el Mundial 2026". Los caribeños sufren una crisis prolongada debido a factores como la inestabilidad política, desastres naturales, una economía frágil dependiente de la agricultura y la ayuda internacional, y la creciente inseguridad. Por estos y tantos motivos no han disputado sus partidos en condición de local.