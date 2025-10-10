Esto dicen los medios de Haití previo al duelo ante Honduras por las eliminatorias

La prensa hondureña e internacional no ha pasado por alto el papel que está desempeñando la selección de Haití en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, destacando su sorprendente rendimiento en esta fase clasificatoria.
Haití se ha convertido en la gran revelación del Grupo C tras colocarse en el primer lugar con cinco puntos. El conjunto caribeño igualó sin goles ante Honduras y protagonizó un emocionante empate 3-3 frente a Costa Rica, antes de conseguir su primera victoria con una contundente goleada 0-3 sobre Nicaragua.
Con tres fechas disputadas, la destacada campaña de Haití mantiene al rojo vivo la clasificación y alimenta la ilusión de volver a una Copa del Mundo, algo que solo ha logrado una vez en su historia. Los medios regionales e internacionales ya reconocen su esfuerzo y determinación.
Desde Costa Rica, Everardo Herrera publica que Haití, el país más pobre del continente americano, sueña con disputar su segundo Mundial de la FIFA. Cabe recordar que su primera participación fue en Alemania 1974.
"Haití solo ha perdido tres de sus últimos 13 partidos en la zona de eliminatorias en la Concacaf. Ocho victorias y dos empates", fue uno de los datos que resaltó la página Actu Foot Stats.
Deportes RPC de Panamá remarcó que Haití es la sorpresa del Grupo C, ya que lidera la zona con cinco puntos. Todavía no conoce la derrota en esta fase final de eliminatorias, al igual que Honduras y Costa Rica.
Gian Carlos Castañeda, periodista de El Heraldo, señala que Honduras tiene que derrotar a los haitianos el próximo lunes en Tegucigalpa para seguir soñando con el boleto al Mundial. La tarea no será nada sencilla.
Claudia Torres, periodista de Diario Diez, criticó el amargo empate de Honduras ante Costa Rica sin goles: "Hay que ganar a Haití el lunes".
El reportero Manfredo Reyes sostuvo que "la selección a vencer no es Costa Rica ni Honduras, es Haití. Si no le ganamos el lunes, olvidémonos del Mundial. Será nuestro último juego en casa".
El portal Página Nueve destaca que Haití "se posiciona como el primer lugar por encima de equipos con mayor historia como Honduras y Costa Rica en la eliminatoria". "La gran revelación del Grupo C", publican en su artículo.
El Gráfico de El Salvador también hizo eco sobre la goleada de Haití sobre Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua. "Mantiene el liderato rumbo al Mundial 2026".
La Nación de Costa Rica resaltó el contundente triunfo de los haitianos sobre Nicaragua y lanzó un dardo para la 'Sele', que no pasó del empate 1-1 contra los 'Pinoleros' en la primera jornada pese a jugar con ventaja numérica.
Teletica también tiró una indirecta para el equipo de Miguel Herrera: "Haití sí pudo en Nicaragua... y goleó". "Los caribeños siguen en un gran momento en la eliminatoria", indican.
Medio Tiempo de México: "Haití, el país más pobre de Latinoamérica, sorprende en Concacaf y sueña con el Mundial 2026". Los caribeños sufren una crisis prolongada debido a factores como la inestabilidad política, desastres naturales, una economía frágil dependiente de la agricultura y la ayuda internacional, y la creciente inseguridad. Por estos y tantos motivos no han disputado sus partidos en condición de local.
El periodista hondureño, Mauricio Kawas, aclara que Haití no será un rival nada fácil para la Bicolor el próximo lunes. "Dicen que al día siguiente el panorama puede verse mejor. Pues no. Recién terminé de revisar el juego Nicaragua vs Haití. Ahí lo dejo".
"Muy orgullosos de la selección nacional de fútbol de Haití. Van camino a clasificarse para el Mundial por primera vez en 50 años", expresó por su parte, Michael Brun, un DJ, productor discográfico y estudiante de medicina caribeño.