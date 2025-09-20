Matan de manera violenta a reconocido futbolista: terror y conmoción en Ecuador

El centrocampista ecuatoriano Jonathan 'Speedy' González fue asesinado en la ciudad de Esmeraldas, tras un ataque armado, según confirmó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
El futbol ecuatoriano vuelve a teñirse de luto. Jonathan González, mediocampista de 30 años, fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, el lugar que lo vio nacer y dar sus primeros pasos como profesional.
Según los primeros informes, el jugador fue atacado y las imágenes que circulan en redes sociales han provocado conmoción y terror, no solo en la ciudad esmeraldeña sino en todo el país.
La Federación de Ecuador lamentó con el deceso y expresó su pesar hacia la familia del jugador, sus compañeros y a todos los miembros del club 22 de Julio.
De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas.
En el ataque en el que falleció Jonathan González, quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.
Además, se han filtrado imágenes del cuerpo del futbolista. En las fotos se aprecia que el jugador estaba sentado y consumiendo algunas bebidas cuando fue sorprendido por los atacantes.
Este hecho se suma a la ola de violencia que sacude al Ecuador y que ya alcanzó al deporte. Apenas la semana pasada, en Manta, se registró otro ataque armado que cobró la vida de futbolistas del club Exapromo Costa, de segunda categoría, en un nuevo capítulo del sicariato que golpea a la nación.
Jonathan González tuvo una trayectoria amplia en el balompié sudamericano y mexicano.
González jugó hasta el martes pasado con el 22 de Julio frente al Cumbayá, de Quito, y se entrenaba con su equipo en Esmeraldas para enfrentarse el próximo domingo a domicilio del Imbabura.
El futbolista había formado parte de la selección ecuatoriana sub-20 y llegó a ser convocado en varias ocasiones a la selección absoluta de Ecuador, con la que disputó la Copa América de Chile 2015.
González debutó con el Independiente del Valle en el año 2013, jugó en México con Leones Negros, León, Dorados de Sinaloa y también vistió la camiseta del Olimpia paraguayo.
Luego volvió a Ecuador para militar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.
Su paso más brillante fue en el 2016 en ese Independiente del Valle finalista de la Copa Libertadores, uno de los momentos más recordados en la historia del club.
Tras conocerse la noticia, varios clubes como el Barcelona SC se sumaron con mensajes de condolencias, solidarizándose con la familia y lamentando la pérdida de un nuevo protagonista del fútbol a causa de la inseguridad.
El Club Olimpia de Paraguay lamentó la muerte de Jonathan González, futbolista que defendió su camiseta en el año 2017. "En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados".
La Liga Deportiva Universitaria de Ecuador emitió una nota de duelo por la muerte de Jonathan González.
Independiente del Valle expresó en una nota de pesar el sensible fallecimiento de Jonathan González, ex jugador de su cantera.