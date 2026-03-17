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Manchester City ya no quiere a Pep Guardiola: Sorpresa con el entrenador que llegaría

Pep ha sido eliminado una vez más por el Real Madrid de la UEFA Champions League y sorprende su futuro.

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Pep Guardiola volvió a fracasar como técnico del Manchester City en una serie ante Real Madrid por la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante de Europa.
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Pep Guardiola se quedó eliminado como entrenador del Manchester City en la fase de octavos de final de la Liga de Campeones tras caer ante Real Madrid con un global de 4-1.

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Prensa inglesa ha desvelado que Pep Guardiola podría no seguir como entrenador del Manchester City de cara a la próxima campaña y las mismas se han destapado tras el fracaso en la Champions League.
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El Manchester City cayó de forma penosa ante Real Madrid y las críticas han aumentado sobre los jugadores y especialmente Pep Guardiola.

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A pesar de haber construido una de las eras más dominantes en la historia del club, en las últimas semanas han surgido versiones que apuntan a un posible cambio en el banquillo del Manchester City.

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Pep Guardiola ha marcado una época dorada en el Manchester City y prensa inglesa señala que el estratega estaría llegando a su exitosa etapa en el conjunto inglés de cara a la próxima campaña.
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Las derrotas contra el Real Madrid ha hecho mucho daño al Manchester City. Para empezar, porque nuevamente pueden volver a quedar eliminados de la Champions League por el mismo rival que les ha echado de la competición en un total de tres ocasiones durante los últimos cuatro años.
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Las críticas de la prensa han sido muy demoledoras, y han señalado a Pep Guardiola como el principal responsable por su planteamiento y por algunas decisiones que tomó. De hecho, se han atrevido a hablar de un proyecto claramente en declive, y de un fin de ciclo incuestionable.
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"No voy a estar aquí para siempre", ha señalado en reiteradas ocasiones Pep Guardiola ante los rumores de que podría irse del Manchester City.

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Ante el rumor de una posible salida del Manchester City, también se conoce el sorpresivo entrenador que podría ocupar el puesto de Pep Guardiola en el conjunto inglés.

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Aunque Guardiola renovó su contrato en noviembre de 2024 hasta junio de 2027, la expectativa de que esta sea su última campaña al frente del City ha ido en aumento, y la decisión definitiva se tomará cuando la temporada se acerque a su desenlace.
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En este contexto aparece el nombre de Enzo Maresca, un entrenador que se encuentra libre tras su etapa como estratega del Chelsea.
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La figura de Maresca resulta especialmente atractiva para la directiva del Manchester City debido a su pasado en la institución. El italiano, de 45 años, dirigió al equipo Sub-21 durante la temporada 2020-21 y regresó como asistente del primer equipo en el verano de 2022, coincidiendo con la histórica campaña del triplete.
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Su conocimiento de la estructura interna y su afinidad con la filosofía de juego del club lo posicionan como un candidato destacado, aunque no es el único perfil considerado.
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El propio Guardiola ha elogiado públicamente a Maresca, calificándolo como “uno de los mejores entrenadores del mundo” y subrayando que “el trabajo que ha hecho en el Chelsea no recibe suficiente crédito”, según declaraciones recogidas por The Athletic.
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Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, pero la sola posibilidad de ver a Maresca al frente del Manchester City abre un nuevo capítulo en la historia del club.
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