Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa salen en defensa de Lamine Yamal

Lamine Yamal ha sido blanco de críticas por sus celebraciones en el campo y su vida personal fuera de él. Ante esto, dos figuras del fútbol, Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa, han salido en su defensa, destacando su disciplina, talento y compromiso dentro y fuera del terreno de juego.
El nombre de Lamine Yamal continúa acaparando titulares en el mundo del fútbol, consolidándose como una de las jóvenes promesas más comentadas del momento.
A pesar de su brillante desempeño en el campo, el jugador del FC Barcelona ha sido objeto de críticas por diversos motivos ajenos a lo deportivo.
Una de las polémicas recientes surgió tras la celebración de su cumpleaños número 18, en una fiesta que generó controversia en redes sociales y algunos medios.
En esta nueva temporada, Yamal ha incorporado una particular celebración tras sus goles, que ha sido interpretada por algunos sectores como provocadora.
El gesto consiste en colocarse una especie de corona, lo que algunos han visto como una forma de autoproclamarse "rey del fútbol".
Sin embargo, el seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, no tardó en salir en defensa del joven jugador ante las críticas recibidas.
Fue ponerse una chistera de mago, es que ha vuelto a hacer magia, y así lo entendí, pero cada uno es muy libre de entenderlo como quiera", apuntó.
Además, el técnico hizo un llamado a centrarse en lo verdaderamente importante dentro del fútbol: el esfuerzo, la disciplina y el talento.
"Tenemos aquí mucha costumbre, desgraciadamente, de destacar lo más frívolo y creo que lo que hay que poner en valor, sobre todo para la gente más joven, que un chico que ahora tiene 18 trabajaba como el que más, se cuidaba como el que más y tiene un talento descomunal. Lo que ha conseguido es gracias a eso, no a que haga una fiesta o un gesto. Pongamos en valor los valores, por favor."
De la Fuente también comparó la situación con la de otro joven talento español, el tenista Carlos Alcaraz, para resaltar la importancia del trabajo diario.
"A ver si creéis que todo lo que hace Carlos Alcaraz es porque va a Ibiza. No, es que trabaja seis horas en una pista, luego va dos horas al gimnasio, está con el nutricionista, con el fisio, duerme muchas horas y de vez en cuando va a Ibiza, pero no gana los partidos porque va a Ibiza".
Por su parte, Marcelo Bielsa también se sumó a las voces que defendieron a Yamal, tras ser consultado sobre el gesto de su celebración.
El entrenador respondió: "No, te equivocas. Lo que señala es la chistera de un mago, no una corona de rey".
Bielsa además cuestionó el enfoque mediático que prioriza los aspectos superficiales de la vida de un deportista por encima de su esfuerzo diario.
"Los periodistas. Dicen que Yamal fue a Mallorca, a todas esas playas baleares, con tal o cual chica. El hombre contesta. Eso no importa. Entrena 6 horas al día, pasa dos horas en el gimnasio, tiene que seguir una dieta estricta, recibe tratamiento de fisioterapeutas y kinesiólogos, y está obligado a dormir un número determinado de horas. La otra parte también es cierta. Claro que tiene novia, claro que sale de noche. Pero ¿qué ponemos en escena: este detalle, que resulta atractivo difundir, o su rigurosa disciplina, que a nadie le interesa?"