Famoso futbolista del Inter de Milán causa muerte de anciano: La institución y él toman decisión

Josep Martínez atraviesa el mejor momento de su carrera en la actualidad. Nacido en Alzira, Valencia, el 27 de mayo de 1998, se incorporó al club interista en julio de 2024 tras su paso por el Genoa, en una operación valuada en 13,5 millones de euros. Formado en las categorías inferiores del U. D. Alzira y posteriormente en La Masía del FC Barcelona, Martínez continuó su carrera en la Las Palmas, donde debutó con el primer equipo en 2019.