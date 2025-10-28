Famoso futbolista del Inter de Milán causa muerte de anciano: La institución y él toman decisión

Un terrible suceso ocurrió en las últimas horas en Italia en una noticia que involucra a famoso jugador del Inter de Milán.
Tragedia en Italia: El portero Josep Martínez del Inter de Milán causó de manera accidental la muerte de un anicnao.
La mañana de este martes 28 de octubre se tiñó de tragedia en Italia. Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropelló accidentalmente a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica, quien falleció en el acto.
El suceso, ocurrido cerca de las instalaciones de entrenamiento del club Inter de Milán en Appiano Gentile, provocó la muerte inmediata de la víctima, mientras que el futbolista resultó ileso.
El terrible incidente se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en la Via Bergamo, una autopista próxima al centro de operaciones del equipo neroazzurro.
El portero de 27 años conducía su vehículo en dirección al entrenamiento cuando impactó contra el anciano, quien circulaba en su silla de ruedas eléctrica.
Tras el choque, el guardameta prestó asistencia inmediata a la víctima, pero no pudo hacer nada.
Según informó el diario La Repubblica, en su edición de Milán, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, movilizando ambulancias y un helicóptero médico para la persona accidentada. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos, ya que el hombre falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Las autoridades italianas, en particular los Carabinieri, abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades legales.
Las primeras reconstrucciones apuntan a dos hipótesis: que la víctima pudo haber sufrido un malestar que lo llevó a invadir la calzada, o que un despiste provocó que cruzara al carril contrario, lo que desencadenó el fatal desenlace.
El portero Josep Martínez ha tenido varios juegos como titular y hoy está en el ojo del huracán por el atropellamiento al anciano, quien lamentablemente murió.
El impacto del suceso se sintió de inmediato en el Inter de Milán. El club decidió cancelar la rueda de prensa prevista del entrenador Cristian Chivu, que debía celebrarse antes del partido de Serie A contra la Fiorentina, que se jugará este miércoles válido por una nueva jornada del Calcio.
Por su parte Josep Martínez tomó la decisión de cancelar sus redes sociales para evitar comentarios negativos tras el accidente.
Josep Martínez atraviesa el mejor momento de su carrera en la actualidad. Nacido en Alzira, Valencia, el 27 de mayo de 1998, se incorporó al club interista en julio de 2024 tras su paso por el Genoa, en una operación valuada en 13,5 millones de euros. Formado en las categorías inferiores del U. D. Alzira y posteriormente en La Masía del FC Barcelona, Martínez continuó su carrera en la Las Palmas, donde debutó con el primer equipo en 2019.
El accidente ha generado gran conmoción tanto en el entorno del club como en el fútbol italiano. Josep Martínez, que llegó al Inter este verano tras su paso por el Genoa, se encuentra profundamente afectado por el trágico suceso.