Hondureña sorprende y aparece junto a Neymar en la final de la Kings World Cup Nations

Se jugó la final de la Kings World Cup Nations y una hondureña vivió un momento inolvidable durante la final, ya que estuvo muy cerca de Neymar, compartiendo espacio con el astro brasileño y siendo testigo directo del espectáculo que ofreció el evento.
La Kings World Cup Nations ha llegado a su fin y, una vez más, Brasil ha demostrado por qué para muchos es la mejor selección del mundo.
El combinado brasileño volvió a coronarse campeón, repitiendo el título que ya había conquistado hace un año en Turín.
Dos mundiales de selecciones de la Kings League y dos victorias para Brasil: primero frente a Colombia y ahora ante Chile.
Al igual que en la final anterior, el marcador fue contundente, con un claro 6-2 que selló el bicampeonato brasileño.
La Kings League se ha consolidado como un evento que reúne no solo a creadores de contenido, sino también a auténticas leyendas del fútbol.
Una de las figuras que más llamó la atención fue Ronaldo Nazário, quien acaparó miradas y no pasó desapercibido entre los asistentes.
Ronaldo acudió al evento para apoyar a la selección de su país y presenciar cómo Brasil se convertía en bicampeón del torneo.
Otro de los personajes presentes fue Juninho, actual novio de la reconocida influencer Roxana Somoza.
El brasileño no desaprovechó la oportunidad y se tomó fotografías con Neymar en la previa de la gran final.
Juninho y Roxana Somoza se han consolidado como una de las parejas de influencers más conocidas en Honduras.
Juninho no fue el único en fotografiarse con el crack brasileño, ya que Roxana también aprovechó para tomarse un selfie con Neymar.
La hondureña también compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde publicó varias historias durante la final, mostrando su apoyo y viviendo de cerca el ambiente del partido.
La hondureña volvió a acompañar a su pareja en un evento futbolístico
Ya se había visto anteriormente a la hondureña apoyando a su novio, incluso en los encuentros de tiktokers entre Brasil y Honduras.
La catracha dejó claro que su pasión por el fútbol también se la entrega al Olimpia, el club de sus amores.
Sin embargo, cuando se enfrentan las selecciones de tiktokers de Brasil y Honduras, demuestra que su corazón queda dividido entre ambos países.