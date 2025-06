Honduras llegó a Houston: Reina sorprendió, decidido futuro de Rueda, ¿qué pasó con Choco?

"Yo no tengo duda de que es la persona indicada para llevar a Honduras al Mundial, no solo por lo que logró en 2010, sino por lo que ha hecho como técnico. Creo que en mejores manos no podemos estar, eso no quiere decir que el resultado será lo que diga el papel", señaló Francisco Tato Saybe, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras y alto dirigente del Olimpia.