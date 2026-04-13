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Revuelo: mujer dirigirá por primera vez a un histórico club de Europa

El famoso equipo de Europa sorprendió al anunciar a su nueva entrenadora: la primera mujer en dirigir a un club masculino en una de las grandes ligas.

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Histórico. Marie-Louise Eta se convertirá en la primer mujer en dirigir en un equipo masculino en una de las grandes ligas de Europa.
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El equipo sorprendió este domingo al anunciar la histórica noticia que ha causado revuelo entre los seguidores. ¿Quién es ella?
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Hablamos del Union Berlín, equipo de la primera división de Alemania. La Bundesliga tendrá por primera vez a una mujer dirigiendo a un club masculino.
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El Union Berlin marcha en el puesto 11 de la clasificación alemana con 32 puntos tras 29 jornadas disputadas, y el pasado sábado sufrió su décimatercera caída contra el Heidenheim por 3-1.
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Esa derrota le costó el puesto al técnico Steffen Baumgart, así como a sus asistentes Danilo de Souza y Kevin McKenna. "A los tres les expresamos nuestro agradecimiento por el trabajo realizado, al que debemos la segura permanencia en la categoría la temporada pasada, y una buena cosecha de puntos en la primera vuelta. Les deseamos lo mejor profesional y privadamente", expresó Horst Heldt, director general del club.
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Tras la noticia, el Union Berlin dio a conocer este domingo que la nueva entrenadora interina del equipo profesional masculino, en reemplazo de Steffen Baumgart, será Marie-Louise Eta, la cual se convertirá en la primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga.
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Eta se ocupará de entrenar al club berlinés, a cuyo once juvenil ya adiestraba hasta ahora, al menos durante la fase final de la temporada y en la lucha por mantenerse en la primera división, tras perder el sábado 3-1 contra el Heidenheim.
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Tras los cinco partidos restantes, la preparadora de 34 años será la futura entrenadora jefe del equipo femenino, pero por el momento asumirá la nueva tarea con efecto inmediato.
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"Me alegro de que el club me confíe esta tarea exigente. Una fortaleza del Union ha sido y sigue siendo que en una situación así junta todas las fuerzas de forma conjunta. Y por supuesto estoy convencida de que con el equipo lograremos los puntos necesarios", declaró Eta en un comunicado.
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“Marie-Louise Eta se ha convertido en la primera mujer entrenadora en la historia de la Bundesliga tras asumir el cargo en Union Berlin”, expuso la Bundesliga en sus redes sociales tras la bienvenida del Union Berlin.
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Eta es la primera mujer en la historia que asume la dirección de un equipo masculino en la Bundesliga, después de que en 2023 ya se convirtiese en la primera co-entregadora de la Bundesliga e incluso de la Champions League.
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Antes de poner fin a su carrera activa como futbolista a los 26 años, y bajo su nombre de soltera de Bagehorn, jugó para el BV Cloppenburg o el Werder Bremen, entre otros. Como parte de la selección nacional Sub-17 ganó el mundial europeo de 2008.
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En 2010 compitió en la Copa Mundial Femenina Sub-20 y disputó algunos partidos en la selección Sub-23.
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Está casada con un compañero de profesión, Benjamin Eta, que adiestra al equipo Sub-20 femenino del RB Leipzig y que como entrenador del Bremen fue elegido técnico alemán del año en 2022.
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La joven entrenadora alemana ya adiestraba al equipo juvenil del Union Berlin y hora dio el salto al primer equipo masculino, aunque de manera interina hasta que finalice el curso.
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Su primera prueba de fuego al frente del Union Berlin será el próximo sábado cuando reciba a un Wolfsburgo que se coloca en la penúltima posición de la tabla y está peleando por no perder la categoría.
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El principal objetivo que tiene Eta a lo largo de las próximas es asegurar la permanencia. En principio, no debería ser demasiado complicado, ya que el equipo se encuentra a siete puntos de la zona de descenso cuando restan cinco fechas para el final de la Bundesliga.
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Eta dirigirá el primer equipo femenino del club a partir de la próxima campaña. Y este sigue siendo el plan. Por lo tanto, entrenará al equipo masculino hasta final del curso y después iniciará su etapa en el femenino, siempre que no haya algún cambio a lo largo de estos meses.
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“Nueva energía para el sprint final: ¡Marie-Louise Eta toma las riendas! El equipo profesional masculino afrontará la fase final de la temporada y la lucha por evitar el descenso bajo su liderazgo”, expresó el equipo alemán.
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