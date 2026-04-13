Revuelo: mujer dirigirá por primera vez a un histórico club de Europa

Esa derrota le costó el puesto al técnico Steffen Baumgart, así como a sus asistentes Danilo de Souza y Kevin McKenna. "A los tres les expresamos nuestro agradecimiento por el trabajo realizado, al que debemos la segura permanencia en la categoría la temporada pasada, y una buena cosecha de puntos en la primera vuelta. Les deseamos lo mejor profesional y privadamente", expresó Horst Heldt, director general del club.