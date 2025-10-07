Futbolista hondureño regresaba de Guatemala cuando lo asesinaron tras asalto

El luto ha tocado a la puerta del fútbol hondureño con el vil asesinato de una joven promesa del futbol y quien además era estudiante universitario.
Carlos Daniel Pérez Raudales fue asesinado en la colonia Las Brisas de Expocentro de San Pedro Sula.
Carlos Daniel militaba en el Platense Júnior, un reconocido equipo de San Pedro Sula que tiene jugadores en categorías juveniles y en las Ligas Menores.
Una fuente cercana a Carlos Daniel relató que este había pasado sus vacaciones de la Semana Morazánica en Guatemala y el día de su crimen volvía del viaje.
Carlos estaba en la puerta de su casa cuando fue interceptado por sus sujetos armados que buscaban despojarlo de sus pertenencias a él y a sus acompañantes.
El joven se habría opuesto al asalto y los delincuentes le disparon y lo dejaron malherido en el lugar.
En un intento por salvarle la vida, a Carlos lo llevaron a un centro asistencial, pero murió en el lugar.
"Carlos había perdido mucha sangre y murió", contó una fuente cercana al joven de 21 años.
Carlos estudiaba Ingieniería en Tecnología Electrónica en la Universidad de San Pedro (Usap), en donde mostraron su tristeza ante su irreparable pérdida.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos, acompañándolos en este momento de dolor. Que el recuerdo de su vida y su luz sigan presentes en nuestra comunidad universitaria", externó la universidad a través de sus redes sociales.
El Platense Júnior también lamentó su crimen. "Hoy nos unimos en oración y solidaridad con su familia, honrando su legado dentro y fuera de la cancha", escribió su club.