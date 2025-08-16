  1. Inicio
La expulsaron por un video polémico y ahora vuelve al fútbol como millonaria

Madelene Wright, conocida por su salida polémica del fútbol hace seis años tras la filtración de un videos, está lista para volver a las canchas.

  • 16 de agosto de 2025 a las 13:51 -
  • Redacción
Madelene Wright tendrá una segunda oportunidad en el fútbol profesional. Fue despedida por un polémico clip que atentó contra su carrera en 2019 y luego se revindicó como modelo.

 Fotos: cortesía.
Madelene Wright regresa a las canchas luego de seis años ausente. La hermosa futbolista con pasado en clubes como Leyton Orient, Charlton Athletic y Chesham United, finalmente retomará su carrera deportiva tras incursionar en Onlyfans.
La delantera de 26 años concretó su fichaje por el Chatham Town, club que disputa la National League femenina. Lo hizo después de una pretemporada en la que el cuerpo técnico evaluó su rendimiento y determinó que podía reforzar el ataque de un equipo que participa en la quinta división inglesa.
Se encontraba sin equipo y entrenó durante la preparación deChatham Town de cara al arranque de la nueva temporada. Luego, la entidad anunció la firma de su contrato: "Le damos una cálida bienvenida a Madelene".
Su fichaje produjo de inmediato una activa reacción entre los aficionados del club en las redes sociales. Muchos manifestaron entusiasmo porque la consideran un refuerzo relevante tanto dentro como fuera del campo.
"Ahí tenés aumentados los seguidores en Twitter y la asistencia", dijo un usuario. Otros consultaron sobre el precio de los abonos de temporada del Chatham Town ante la expectativa generada por la llegada de Wright.
Madelene desarrolló buena parte de su trayectoria en divisiones del fútbol femenino británico, donde se ha desempeñado principalmente en posiciones de ataque.
No obstante, la futbolista fue despedida en 2019 de su club anterior, Charlton Athletic, tras viralizarse polémicos videos en Snapchat, donde se la veía en situaciones consideradas inapropiadas por la institución.
En las imágenes aparecía Wright en el asiento trasero de un carro, mientras un chico estaba adelante con un perro, que se muestra al volante. En otro video, un joven sale con una de botella champagne y varias amigas de ella inhalaban globos.
"Como club, estamos decepcionados con el comportamiento que no representa los estándares que mantiene el equipo", indicaron desde el Charlton Athletic al momento de despedirla.
Tras la cancelación de su contrato, Madelene reconoció: "Cuando todo sucedió, también entendí a cuántas personas había decepcionado. Me sentí culpable, avergonzada y decepcionada de mí misma por haberme mostrado bajo esa luz".
Luego de su polémico despido, Wright inició una etapa como modelo y logró ingresos superiores a 700 mil dólares, además de trabajar con distintas marcas y en redes, lo que incrementó su notoriedad pública.
Esta plataforma se convirtió no solo en una fuente de exposición, sino también en una vía de ingresos paralela a la actividad deportiva, ya que Madelene mantiene una presencia consolidada en redes sociales, donde reúne una amplia comunidad de seguidores.
La futbolista declaró que, a pesar de sus dudas iniciales, considera que tomó "la decisión adecuada" respecto a su carrera personal y profesional.
Seis años después, Madeline regresó a las canchas y firmó con el Chathan Town Women. Su llegada representa al club una oportunidad para incrementar el flujo de público a los estadios en un contexto en el que el fútbol femenino inglés experimenta un crecimiento sostenido.
La delantera tiene más de 300 mil seguidores en Instagram y los hinchas del cuadro inglés esperan que siga manteniendo su calidad en el campo de juego tras todo este tiempo ausente.
