David Luiz involucrado en escándalo con modelo brasileña

El exdefensor brasileño David Luiz, uno de los íconos recientes de la Selección de Brasil, está en el centro de una polémica relacionada con una supuesta relación extramatrimonial y propuestas sexuales con terceras personas.
Reconocido como uno de los mejores centrales brasileños de los últimos 15 años, David Luiz también es conocido por su fuerte vínculo con la fe cristiana.
Según información del portal brasileño LeoDias, Luiz habría tenido contacto íntimo con Karol Cavalcante, quien publicó conversaciones comprometedoras en redes sociales.
Karol compartió capturas de pantalla en las que, según ella, el exjugador le proponía encuentros íntimos. En ese entonces, David Luiz estaba comprometido con Bruna Loureiro, madre de sus dos hijos.
"En un momento, incluso me sugirió hacer un trío con mi amiga, pero yo no quería involucrarme en eso", reveló Karol en una entrevista con un medio local.
Rayna Carvalho, amiga de Karol, respaldó la historia: “El 9 de julio, Karol me llamó y me contó que recibió una invitación para un trío, aunque no mencionó el nombre del futbolista”.
Karol aseguró que todo comenzó cuando David Luiz la siguió en Instagram. “Poco a poco empezamos a hablar y se desarrolló una conexión”, confesó.
La joven relató que viajó a Fortaleza con todos los gastos cubiertos por el jugador, pero que durante su estancia él mostró actitudes que la hicieron sentir insegura y preocupada.
En uno de los mensajes compartidos por Karol, el futbolista responde ante la posibilidad de filtraciones: “Estoy en el hospital; ella es tu amiga; si habla, demándala... servir al Señor es el camino”.
Bruna Loureiro, pareja del jugador, publicó un mensaje reflexivo
“Espero que los buenos momentos te encuentren donde quiera que estés, incluso en los días más comunes. Que lleguen inesperadamente, como una bella coincidencia aparentemente escrita por el universo. Que sean una fuente de paz después de un día difícil. Que los buenos momentos siempre sean tu camino, incluso cuando no los busques”, fue la respuesta de la madre de los hijos David Luiz.
En otros mensaje, Cavalcante escribió que estaba preocupada por las filtraciones que se podían dar y que no era necesario planear la idea de un tercera persona.
“¿Qué te preocupa? Estoy en el hospital; ella es tu amiga; no puede decir ni hacer nada; y si lo hace, demándala; la historia se acabó; servir al Señor es el camino; estoy con mi tía entre la vida y la muerte”, fueron las palabras de David Luiz a Karol.
David Luiz ha sido durante años una figura respetada, tanto dentro como fuera del campo. Su comportamiento siempre estuvo asociado a valores religiosos, lo que hace que esta polémica genere aún más sorpresa entre sus seguidores.