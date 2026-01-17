Cristiano Ronaldo pone en venta lujosa mansión: los motivos detrás de la decisión

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a acaparar titulares, pero esta vez no por una jugada deportiva ni por un evento social, sino por una decisión inesperada: la pareja ha puesto a la venta una de sus lujosas mansiones, la misma que planeaban usar tras el retiro del astro portugués.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más comentadas del mundo, y cada movimiento que hacen siempre genera gran interés mediático.
Recientemente ha surgido una nueva noticia en los medios sobre ambos y su familia, que ha vuelto a ponerlos en el centro de la atención.
No hay duda de que Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más ricos en la historia del deporte, y que Georgina también se ha consolidado como una mujer exitosa.
Tampoco es secreto que la fortuna del portugués le permite adquirir todo lo que desea en términos materiales.
Lo más reciente que se ha dado a conocer sobre la pareja es que han decidido poner en venta una de sus mansiones.
Se dice que esta propiedad habría sido destinada para que la pareja viviera allí una vez que el astro portugués se retire del fútbol profesional.
Según la información, la mansión está en construcción desde el 2020, pero todo ha tenido un giro inesperado.
A pesar de que podría ser una casa soñada para millones, la pareja ha decidido vender esta lujosa mansión.
Existen varias razones detrás de esta decisión, aunque una de las más mencionadas es que no tendrían la privacidad que esperaban.
Cerca de la vivienda hay campos de golf y otros lugares públicos, lo que haría que la pareja no se sienta segura.
Según algunos medios, hay puntos cercanos a la propiedad desde donde se puede observar la casa, lo que compromete totalmente su intimidad.
Hasta el momento no se ha confirmado un comprador, pero su valor ronda los 35 millones de euros.
Cabe recordar que Cristiano ha señalado en entrevistas que su retiro se acerca, lo cual podría haber influido en esta decisión.