Colocha enamora en New Orleans, besos y ambientazo para los clásicos en EUA

Así se vivió la previa de los clásicos Real España vs Marathón y Olimpia vs Motagua en New Orleans, Estados Unidos.
El Tad Gormley de New Orleans fue el recinto que recibió ambos cotejos en tierras norteamericanas, aprovechando el parón por la Fecha FIFA.
La Barra del Real España no se perdió el encuentro y se sumó en Estados Unidos para poder dar su show en la previa.
Con cánticos y un colorido ambiente, la Mega Barra se hizo sentir en las calles de New Orleans minutos antes del encuentro.
¡Con tremendo flow! Estos pequeños aficionados del Olimpia robaron protagonismo en las graderías del Tad Gormley.
Los fieles aficionados del Marathón también se hicieron presentes y llevaron su aliento a New Orleans.
En las afueras del recinto, los verdolagas también realizaron cánticos para apoyar a su equipo en un nuevo derbi, ahora trasladado a Estados Unidos.
Ellos aprovecharon y así posaron para las cámaras de LA PRENSA en New Orleans.
¡UPAAAAA! Así fueron captados estos aficionados en las graderías del recinto, las bromas entre los amigos catrachos no faltó para pasar el buen rato futbolístico.
Después ambos aficionados posaron para las cámaras de LA PRENSA. Se estaba viviendo un buen ambiente en Estados Unidos.
Los aficionados pudieron disfrutar de un derbi sampedrano que terminó igualado 1-1.
Muchos aficionados llegaron al Tad Gormley para disfrutar de una doble jornada de clásicos en el fútbol hondureño.
Un ambiente familiar se respiró en la séptima edición de la New Orleans Cup en Estados Unidos.
Estos aficionados del Olimpia también posaron para las cámaras de LA PRENSA.
Las chicas aprovecharon para sumarse en la fiesta deportiva: Real España, Marathón, Motagua y Olimpia se dieron cita en New Orleans.
Esta hermosa chica llegó acompañada por aficionados del Motagua. La rivalidad solo ha quedado en la cancha y los seguidores compartieron un agradable momento.
Las lindas chicas también engalanaron en la previa de los clásicos en el Tad Gormley de New Orleans.
¡PERO QUÉ BELLEZAS! Estas chicas y pequeños aficionados aprovecharon para posar a nuestras cámaras. La hermosa colocha también robó suspiros.
Cientos de aficionados acudieron a la cita futbolística. Aficionados del Olimpia llegaron para ver a su amado equipo en acción en Estados Unidos.
¡El 'beso prohibido'! Estos aficionados disfrutaron de un agradable momento en la previa del clásico capitalino.
Sin duda, se vivió un enorme ambiente en la séptima edición de la New Orleans Cup. Este aficionado llegó muy bien acompañado al recinto.
La barra de Motagua también dio su show y puso la fiesta azul en las afueras del Tad Gormley.
Muchos de los aficionados del Motagua se sumaron para brindar apoyo desde la previa del clásico.
Los aficionados disfritaron de una doble cartelera en Estados Unidos para ver a sus equipos favoritos del fútbol