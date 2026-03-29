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Colocha enamora en New Orleans, besos y ambientazo para los clásicos en EUA

Así se vivió el ambiente en Estados Unidos: la bella colocha que enamoró, chicas y el show de las barras presentes en New Orleans.

Colocha enamora en New Orleans, besos y ambientazo para los clásicos en EUA
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Así se vivió la previa de los clásicos Real España vs Marathón y Olimpia vs Motagua en New Orleans, Estados Unidos.

 Fotos: Mauricio Ayala y Marco Fonseca
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El Tad Gormley de New Orleans fue el recinto que recibió ambos cotejos en tierras norteamericanas, aprovechando el parón por la Fecha FIFA.
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La Barra del Real España no se perdió el encuentro y se sumó en Estados Unidos para poder dar su show en la previa.
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Con cánticos y un colorido ambiente, la Mega Barra se hizo sentir en las calles de New Orleans minutos antes del encuentro.
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¡Con tremendo flow! Estos pequeños aficionados del Olimpia robaron protagonismo en las graderías del Tad Gormley.
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Los fieles aficionados del Marathón también se hicieron presentes y llevaron su aliento a New Orleans.
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En las afueras del recinto, los verdolagas también realizaron cánticos para apoyar a su equipo en un nuevo derbi, ahora trasladado a Estados Unidos.
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Ellos aprovecharon y así posaron para las cámaras de LA PRENSA en New Orleans.
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¡UPAAAAA! Así fueron captados estos aficionados en las graderías del recinto, las bromas entre los amigos catrachos no faltó para pasar el buen rato futbolístico.
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Después ambos aficionados posaron para las cámaras de LA PRENSA. Se estaba viviendo un buen ambiente en Estados Unidos.
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Los aficionados pudieron disfrutar de un derbi sampedrano que terminó igualado 1-1.
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Muchos aficionados llegaron al Tad Gormley para disfrutar de una doble jornada de clásicos en el fútbol hondureño.
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Un ambiente familiar se respiró en la séptima edición de la New Orleans Cup en Estados Unidos.
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Estos aficionados del Olimpia también posaron para las cámaras de LA PRENSA.
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Las chicas aprovecharon para sumarse en la fiesta deportiva: Real España, Marathón, Motagua y Olimpia se dieron cita en New Orleans.
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Esta hermosa chica llegó acompañada por aficionados del Motagua. La rivalidad solo ha quedado en la cancha y los seguidores compartieron un agradable momento.
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Las lindas chicas también engalanaron en la previa de los clásicos en el Tad Gormley de New Orleans.
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¡PERO QUÉ BELLEZAS! Estas chicas y pequeños aficionados aprovecharon para posar a nuestras cámaras. La hermosa colocha también robó suspiros.
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Cientos de aficionados acudieron a la cita futbolística. Aficionados del Olimpia llegaron para ver a su amado equipo en acción en Estados Unidos.
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¡El 'beso prohibido'! Estos aficionados disfrutaron de un agradable momento en la previa del clásico capitalino.
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Sin duda, se vivió un enorme ambiente en la séptima edición de la New Orleans Cup. Este aficionado llegó muy bien acompañado al recinto.
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La barra de Motagua también dio su show y puso la fiesta azul en las afueras del Tad Gormley.
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Muchos de los aficionados del Motagua se sumaron para brindar apoyo desde la previa del clásico.
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Los aficionados disfritaron de una doble cartelera en Estados Unidos para ver a sus equipos favoritos del fútbol

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