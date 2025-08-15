No habrá cambio: el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador será en el Morazán

La revancha de la selección de tiktokers de Honduras y El Salvador se disputará el próximo viernes 22 de agosto.
El partido de tiktokers Honduras y El Salvador será el próximo viernes 22 de agosto.
Los enfrentamientos entre creadores de contenido se han vuelto sensación en las últimas semanas.
El primer compromiso se llevó a cabo en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador. Mismo estadio donde Olimpia enfrentó al CD Hércules por la Copa Centroamericana.
El partido de ida se disputó el pasado viernes 8 de agosto y estuvo lleno de muchas emociones, show de mediotiempo y hasta cargado de polémica.
En ese partido fueron los "guanacos" quienes se llevaron la victoria. El encuentro finalizó con un marcador de 3-2 a favor de los locales.
El coloso de la ciudad de Santa Tecla estuvo a reventar con al menos 10,000 personas presentes, casi la capacidad máxima del recinto deportivo.
Además, hubo una transmisión en Youtube que contó con más de 300,000 dispositivos conectados al mismo tiempo. Sin duda este encuentro de creadores de contenido fue la sensación en internet.
Tras el rotundo éxito del evento disputado el pasado 8 de agosto en tierras salvadoreñas, la organización decidió realizar el partido de vuelta en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
La fecha del partido de vuelta será el próximo 22 de agosto en el Estadio Francisco Morazán.
Y es que las entradas se agotaron en menos de un día, lo que ha provocado emoción en los organizadores del encuentro.
Se le recomienda a los aficionados que estén pendientes de todos los canales oficiales de los organizadores y de Grupo OPSA para conocer cualquier información del juego de tiktokers.