Atentan contra famoso futbolistas y sicarios tienen desenlace sorprendente

Lamentable: Reconocido futbolista sufrió un atentado cuando se encontraba de camino hacia el entrenamiento.
Bryan Angulo, delantero de Liga de Portoviejo, sufrió un ataque armado la mañana del jueves 16 de octubre de 2025, mientras se dirigía a su entrenamiento con la 'Capira', club de la Segunda Categoría de Manabí.
Los hechos ocurrieron mientras el jugador se dirigía a las instalaciones de la Liga de Portoviejo, club en el que actualmente milita y que se encuentra en la segunda división de Ecuador, para iniciar sus sesiones de entrenamiento del día, cuando fue interceptado.
Las agresiones se dieron muy cerca del estadio Reales Tamarindos, donde se realizan los partidos del equipo
Bryan Ángulo se encontraba en compañía de algunos de sus compañeros cuando ya estaba muy cerca de llegar a su destino.
El club de Bryan informó que el delantero se encuentra estable, tras haber recibido un impacto de bala en la pierna, mientras se dirigía a las instalaciones del club para entrenar y gracias a la rápida intervención de sus compañeros, quienes lo llevaron de inmediato al hospital.
Lo más grave de todo esto, es que el atentado se dio luego de que tanto Bryan Angulo como otros futbolistas fueron amenazados. Sucede que LDU Portoviejo jugará un partido clave por el ascenso a la primera división de Ecuador ante Búhos ULVR.
El partido se juega este viernes, 17 de octubre, a las 10:00 horas: “Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar y generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Hacemos un llamado urgente a la Federación Ecuatoriana de Futbol y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas”, señaló el club de Bryan Ángulo.
El incidente sucedió a plena luz del día lo que le permitió a elementos de la Policía Nacional efectuar la captura de los presuntos implicados en el delito.
Medios de Ecuador informan que los sicarios que intentaron acabar con la vida del futbolista Bryan Ángulo fueron finalmente capturados.
En las redes sociales circula video donde se les puede ver a los sicarios que intentaron terminar con la vida del jugador Ángulo.
Bryan Ángulo es un jugador reconocido y en su momento formó parte del Cruz Azul de la primera división de México.
Así, pese a su bravo paso por "La Máquina", el delantero ecuatoriano ganó la Legues Cup en 2019 y fue parte del histórico equipo celeste que se consagró como Campeón del Guard1anes 2021 y como Campeón de Campeones, ese mismo año.
Según la presidenta del club, Mónica Zamora Hernández, las amenazas han sido constantes hacia todos los integrantes del equipo, lo que genera preocupación en el bienestar de quienes acuden para realizar sus labores.
“Comunicamos que varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre, frente al club Búhos ULVR. Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, indicó.
Minutos antes del atentado, Bryan Ángulo compartió este mensaje en su cuenta oficial de Instagram.