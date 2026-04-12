Bota de Oro 2026: Goleadores aprietan a Mbappé, Haaland falla y el que acaricia el premio

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 23 goles = 46 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero francés tiene más de dos meses de no marcar en partidos ligueros (8 partidos), además que estuvo cerca de un mes lesionado (entre febrero y marzo), lo que afectó su continuidad y ritmo competitivo en una fase exigente del calendario.