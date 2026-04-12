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Bota de Oro 2026: Goleadores aprietan a Mbappé, Haaland falla y el que acaricia el premio

Los favoritos fallaron y dos delanteros destacaron con dobletes y subieron en la clasificación de la Bota de Oro.

Bota de Oro 2026: Goleadores aprietan a Mbappé, Haaland falla y el que acaricia el premio
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Así marcha la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026 tras una nueva jornada en las ligas europeas. Queda poco para el final de la temporada y hay un favorito que acaricia el galardón.
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20. Ferran Torres (Barcelona) - 14 goles = 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero español anotó un doblete en el triunfo culé (4-1) ante Espanyol.
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19. Antoine Semenyo (Manchester City) - 15 goles = 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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18. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 15 goles = 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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17. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 15 goles = 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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16. Lamine Yamal (Barcelona) - 15 goles = 30 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El extremo español marcó un gol en la victoria azulgrana (4-1) ante Espanyol.
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15. Esteban Lepaul (Stade Rennes) - 16 goles = 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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14. Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo) - 16 goles = 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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13. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 16 goles = 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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12. Ante Budimir (Osasuna) - 16 goles = 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero croata anotó este domingo 12 de abril un gol de penal en el empate (1-1) ante Betis.
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11. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) - 22 goles = 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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10. Paul Onuachu (Trabzonspor) - 22 goles = 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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9. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 22 goles = 33 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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8. Ayase Ueda (Feyenoord) - 23 goles = 34.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero japonés marcó este domingo el gol del empate de su equipo (1-1) ante NEC Nijmegen en la Eredivisie de Países Bajos.
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7. Deniz Undav (Stuttgart) - 18 goles = 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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6. Luis Suárez (Sporting de Lisboa) - 24 goles = 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
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5. Igor Thiago (Brentford) - 21 goles = 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero brasileño anotó un doblete en el empate de su equipo (2-2) ante Everton el sábado en la Premier League.
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4. Vedat Muriqi (Mallorca) - 21 goles = 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero kosovar marcó este domingo 12 de abril un doblete en el triunfo (3-0) sobre Rayo Vallecano.
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3. Erling Haaland (Manchester City) - 22 goles = 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El noruego se fue en blanco en la goleada citizen (0-3) ante Chelsea este domingo en la Premier League.
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2. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 23 goles = 46 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero francés tiene más de dos meses de no marcar en partidos ligueros (8 partidos), además que estuvo cerca de un mes lesionado (entre febrero y marzo), lo que afectó su continuidad y ritmo competitivo en una fase exigente del calendario.
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1. Harry Kane (Bayern Múnich) - 31 goles = 62 puntos en la clasificación de la Bota de Oro. El delantero inglés acaricia quedarse con el premio. No marcó en esta jornada en la Bundesliga.
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