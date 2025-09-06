¡La Bicolor ya está en casa! Así fue el regreso de la Selección de Honduras

El combinado hondureño arribó en vuelo chárter procedente de Curazao y fue recibido con entusiasmo por los aficionados presentes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
La Selección Nacional de Honduras arribó este sábado por la tarde a suelo catracho luego de empatar ante Haití.
A su llegada, los jugadores fueron recibidos con aplausos y muestras de apoyo por parte de los aficionados presentes.
Alenis Vargas llegó relajado tras el 0-0 ante Haití en Curazao. El legionario catracho debutó con el uniforme de la Selección de Honduras.
Aunque José Raúl García fue uno de los descartes de Reinaldo Rueda, el volante de Lobos UPNFM es uno de los juveniles con proyección.
Romell Quioto, Édrick Menjívar y Marcelo Santos arribaron a suelo catracho tras realizar un vuelo chárter de Curazao a Comayagua.
Denis Meléndez fue uno de los dos jugadores convocados de emergencia, pero no tuvo minutos en el primer partido de Honduras en la Eliminatoria.
Edwin Rodríguez no brilló en el estadio Ergilio Hato, pero este martes 5 de septiembre tiene una gran oportunidad ante Nicaragua.
Luis Palma tampoco pudo brillar con la Selección Nacional de Honduras en su debut en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
Joseph Rosales mostró su temple en la llegada de Honduras a suelo catracho. Hoy la Bicolor entrena en horas de la noche pensando en Nicaragua.
La Bicolor recibe a Nicaragua el martes 9 de septiembre a partir de las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Deiby Flores es uno de los jugadores más facheros que tiene la Selección Nacional de Honduras. Tuvo un buen partido ante los caribeños.
Este hondureño sorprendió a Deiby Flores tras sacarse una bonita selfie afuera del Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Jorge Salomón y Ernesto Mejía tras arribar al Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado en Comayagua, Honduras.
Reinaldo Rueda llegó acompañado de Alexis Mendoza, su asistente técnico en la Selección Nacional de Honduras. El colombiano quiere repetir la hazaña de 2009.
Alexy Vega apenas sumó un minuto en el duelo ante Haití. Pero ante Nicaragua podría seguir sumando minutos valiosos de cara a la Eliminatoria.
La Selección Nacional de Honduras recibe la visita de Nicaragua, selección que empató ante Costa Rica en el debut por la Eliminatoria Mundialista.
Marcelo Santos y Romell Quioto son dos de los jugadores experimentados que tiene la Selección Nacional de Honduras que sumó su primer punto en suelo en la cuadrangular final.