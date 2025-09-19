Así es la bella nutrióloga que fichó Motagua para mejorar el rendimiento de los jugadores

Motagua anunció a inicios del mes el fichaje de una destacada nutrióloga para mejorar el rendimiento de los futbolistas de la plantilla y el equipo ha tenido buenos resultados.
Su nombre es Marisol Vallejo y fue presentada por el club azul en redes sociales para conocer más sobre ella.
Marisol Vallejo ya se ha incorporado a los trabajos con los jugadores del Motagua.
Marisol Vallejo es mexicana y ha tenido experiencia en Centroamérica, trabajó como nutrióloga deportiva con el Antigua GFC de Guatemala.
"Soy nutrióloga, soy mexicana pero vivo en Guatemala, tengo cinco años viviendo en Guatemala. Me he dedicado a la nutrición deportiva, es mi pasión, me encanta ver como un atleta se puede transformar, como puede mejorar su rendimiento", dice Vallejo en declaraciones al club motagüense.
Asegura estar feliz de su llegada a Honduras. "Amo mi país, mis raíces, soy mexicana cien por ciento, futbolera, estar aquí en Honduras para mí es un honor".
La mexicana también trabajó como nutrióloga deportiva de la Asociación de Raquetbol de Guatemala y en varios hospitales de México.
Vallejo ya empezó a trabajar con Motagua. "Un futbolista es un atleta de alto rendimiento que no puede comer lo que quiera, ya tuve un acercamiento con los chicos y les dije que son atletas de alto rendimiento y tienen que comportarse como tal, alimentarse, nutrirse, hidratarse, dormir como un futbolista profesional, no puede ser como cualquier persona".
¿Qué tan importante es la alimentación para un deportista de élite? "Cien por ciento, es top. Muchas personas se cree que la alimentación juega un papel menos importante y que lo prioritario es el entreno, no es así, el entrenamiento está basado en una buena alimentación. Si el futbolista tiene una buena alimentación, hidratación, el entrenamiento será al cien, sino tendrá deficiencias, se va a cansar más, se va a lesionar más", contesta.
¿Qué debe comer un futbolista antes de un partido para rendir mejor? "Carbohidratos simples, que le den energía rápida, de fácil digestión, y bebidas que tengas electrolitos".
Marisol Vallejo tiene su diplomado en la Universidad Anáhuac de México.
La nutrióloga mexicana cuenta con un certificado en nutrición deportiva del colegio de nutriología.
Además, Marisol Vallejo tiene una licenciatura y maestría en Universidad de Guanajuato (Mx).
En Instagram cuenta con más de 12 mil seguidores y la pueden encontrar con el usuario @nutriologamarisolvallejo.
Así es Marisol Vallejo, la nutrióloga mexicana que fichó el Motagua para mejorar el rendimiento de sus futbolistas.