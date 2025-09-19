Así es la bella nutrióloga que fichó Motagua para mejorar el rendimiento de los jugadores

¿Qué tan importante es la alimentación para un deportista de élite? "Cien por ciento, es top. Muchas personas se cree que la alimentación juega un papel menos importante y que lo prioritario es el entreno, no es así, el entrenamiento está basado en una buena alimentación. Si el futbolista tiene una buena alimentación, hidratación, el entrenamiento será al cien, sino tendrá deficiencias, se va a cansar más, se va a lesionar más", contesta.