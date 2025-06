Barcelona responde a Nico Williams, Guardiola lo descartó y vuelve; dejan a Cristiano

Müller sobre su futuro: "Necesito un proyecto y una visión. No se trata solo de fichar por unos meses. Se trata del proyecto. Tiene que ser una mezcla entre descubrir algo nuevo y un proyecto deportivo. Por eso los países exóticos tienen ventaja. Quizás haga justo lo contrario, retirarme, eso también es posible. Todo es posible, no estoy estresado. Tengo contrato con el Bayern hasta finales de julio. En general, no me opondría a la idea de jugar con Messi. Pero no tengo contacto directo con Miami".