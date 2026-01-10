Barcelona quiere venganza: la alineación para dar el gran golpe en la Supercopa

Este podría ser el posible once titular del Barcelona para la final de la Supercopa 2026.
Joan García apunta a ser el titular en la portería por su gran seguridad bajo los tres palos y su capacidad de liderazgo desde atrás.
Balde se perfila como titular por su combinación de velocidad, capacidad ofensiva y solidez defensiva.
Eric García apunta a ser titular. El Barcelona confía en él para organizar la defensa y permitir que los mediocampistas construyan desde atrás.
Cubarsí: EL defensa a demostrado solidez en defensa y buena coordinación con sus compañeros, lo que lo convierte en una opción confiable para reforzar la línea central frente a un rival tan exigente.
Koundé: Su experiencia en partidos de alto nivel europeo lo hace confiable bajo presión, y su capacidad para anticipar y cortar jugadas rival.
Frenkie de Jong se perfila como titular gracias a su capacidad de controlar el mediocampo y distribuir el juego con precisión.
Pedri apunta a ser titular por su inteligencia táctica, visión de juego y capacidad de asociarse con todos los sectores del campo.
Fermín: Su juventud aporta energía fresca, ideal para mantener el ritmo frente al Real Madrid en una final que exigirá intensidad constante.
Raphinha apunta a ser titular por su habilidad para desbordar, su rapidez y su capacidad de generar peligro constante por la banda.
Ferran Torres se perfila a estar en el once por su movilidad, velocidad y olfato goleador.
Lamine Yamal: El joven extremo no fue titular en la semifinal, pero apunta a salir desde el incio.
Su presencia aporta frescura y dinamismo al ataque, factores que pueden marcar la diferencia en una final tan intensa como la Supercopa.
Faltan pocas horas para que arranque la gran final de la Supercopa 2026 entre Barcelona y Real Madrid.