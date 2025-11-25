Barcelona recibe crueles burlas y señalan a dos futbolistas tras papelón en Champions League

Estallan las redes sociales con burlas hacia el FC Barcelona tras ser humillado por Chelsea en nueva jornada de la UEFA Champions League.
El FC Barcelona una vez más fue humillado en la UEFA Champions League, ahora siendo goleado 3-0 por el Chelsea de la Premier League.
Cucurella fue una de las grandes figuras del Chelsea dejando anulado a Lamine Yamal en el juego realizado en Londres.
Los aficionados del Barcelona han sido objeto de burlas en las redes sociales tras el 3-0 encajado por Chelsea en duelo correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League.
El brasileño Ronald Araújo es uno de los señalados por la caída del Barcelona ante Chelsea.
Lamine Yamal es otro señalado junto a Ronald Araújo.