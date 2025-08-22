  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: "No es ningún show"

El famoso tiktoker salvadoreño reveló el problema que vivió la noche del jueves en San Pedro Sula.

  • 22 de agosto de 2025 a las 13:32 -
  • German Alvarado
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
1 de 16

El reconocido tiktoker salvadoreño Alfredo Larín reveló haber sido víctima de la delincuencia en San Pedro Sula.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
2 de 16

Alfredo Larín arribó a San Pedro Sula para el partido amistoso de este viernes entre tiktokers de Honduras y El Salvador. El famoso influencer forma parte de la delegación salvadoreña.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
3 de 16

La noche del jueves 21 de agosto, Larín y el resto de tiktokers salvadoreños y hondureños fueron presentados ante una gran cantidad de seguidores en lo que fue una espectacular fiesta.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
4 de 16

Sin embargo y para su mala fortuna, Alfredo Larín fue víctima de la delincuencia junto a su hermano que también se encuentra en San Pedro Sula.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
5 de 16

"Me acaban de sacar dos teléfonos celulares, las llaves del carro y los documentos personales de mi hermano.", denunció el tiktoker salvadoreño Alfredo Larín.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
6 de 16

"Por favor solamente necesitamos la llave del carro y los documentos personales", fueron las palabras de Larín en las redes sociales lamentando lo ocurrido.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
7 de 16

Para buena fortuna, Alfredo Larín y su hermano pudieron recuperar sus pertenencias y todo quedó solamente en susto.

Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
8 de 16

"Primero queremos aclarar todo lo que realmente pasó. Les queremos aclarar que no fue ningún show, realmente pasó", indicó el salvadoreño Alfredo Larín.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
9 de 16

"Nos sacaron dos teléfonos celulares, documentos y llave de un carro", reiteró el influencer Alfredo Larín.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
10 de 16

Alfredo Larín señaló que Supremo le ayudó con la recuperación de sus cosas.

Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
11 de 16

"Supremo me escribió y me mandó unas fotos preguntando por los celulares. Nos dijo que más tardes nos entregarán los móviles", dijo.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
12 de 16

"Queremos agradecerle a Supremo, no sabemos como hizo todo esto posible, logró recuperar los celulares", agradeció Alfredo Larín.

Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
13 de 16

"No hemos hecho ninguna broma, no es ningún show y no nos prestaríamos para eso", señaló por último Alfredo Larín.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
14 de 16

Atilio Larín es el hermano de Alfredo y ambos se encuentran en Honduras.
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
15 de 16

Alfredo tuvo palabras de agradecimiento para el pueblo hondureño pese a lo ocurrido: "Esto puede pasar en cualquier país, muchas gracias por el apoyo. Estamos agradecidos con Honduras y decirles que los queremos mucho. No es ninguna broma y mucho menos un show."
Alfredo Larín sufrió susto en Honduras y así terminó todo: No es ningún show
16 de 16

Shin Fujiyama junto a Alfredo Larín compartieron en un restaurante de San Pedro Sula.
Cargar más fotos