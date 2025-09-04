Aaron Ramsey sigue con 'su maldición': marcó gol con Pumas y se confirma muerte de famoso

Aaron Ramsey suma una nueva 'víctima' a 'su maldición'. El galés marcó su primer gol con Pumas de México y en las últimas horas se ha confirmado la muerte de un famoso.
Ramsey disputó el domingo su segundo juego en la Liga MX cuando los Pumas le ganaron 1-0 al Atlas en la jornada 7 con un golazo del futbolista galés, anotando su primer tanto en el fútbol mexicano.
La incursión del ex jugador de clubes tan importantes como Arsenal y Nottingham Forrest en Inglaterra, la Juventus de Turín en Italia, el Rangers en Escocia, el Niza en Francia y el Cardiff City de su país (que también juego en el futbol de la Gran Bretaña) rindió frutos, ya que en tiempo de compensación cuando caía un diluvio, se decretó un tiro de esquina a favor de los locales por la banda derecha que fue cobrado por Rodrigo López y tras el impacto con el balón, Ramsey entró por sorpresa y sin marca al área chica donde con la pierna izquierda realizó en remato sencillo para empujar el balón a las redes y anotar su primer gol en territorio mexicano.
El europeo tiene sin duda una carrera que lo convierte en un jugador muy importante a nivel internacional, sin embargo, no es necesariamente una celebridad mundial debido a esto.
El nombre de Aaron Ramsey se volvió viral después de su gol. "Que se cuiden los famosos", dijeron en la transmisión del partido entre Pumas y Atlas. ¿En qué consiste la "maldición de Aaron Ramsey"?
La "maldición de Aaron Ramsey" es una superstición popular en las redes sociales que surgió hace más de una década. Se dice que cada vez que el futbolista galés anota un gol, una celebridad muere poco después.
En múltiples ocasiones, cuando el galés ha anotado en su cerrara, una celebridad ha fallecido, como los casos de Ted Kennedy, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Paul Walker, Robin Williams, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan, Stephen Hawking y Olivia Newton-John, entre otros.
Esta teoría inició en 2009, cuando tras marcar un gol para la selección de Gales, se dio a conocer el fallecimiento de Andrés Montes, un reconocido periodista español.
Desde entonces, varias muertes mediáticas han coincidido con anotaciones del futbolista, dando vida a la leyenda urbana entre los aficionados del fútbol a nivel mundial.
Cuatro días después del gol de Ramsey del pasado domingo, se confirmó la muerte de Giorgio Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el 'rey' de la moda italiana, que falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.
"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", anunció la casa de moda.
Un comunicado que destaca que Armani "incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo".
Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán, lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.
Diversos usuarios en redes han comenzado a especular si la muerte del emblemático diseñador italiano significa que la "maldición de Ramsey" sigue surtiendo efecto.
"Nunca duden del poder de Aaron Ramsey. Gol el domingo y hoy se nos fue Giorgio Armani", escribió un usuario en la red social X (antes Twitter).
Aaron Ramsey y su entorno han visto estos hechos como coincidencias o supersticiones. Incluso, cuando fichó por el conjunto mexicano dijo que "son solamente tonterías ¿no? (...) Empezó con que era al siguiente día, luego una semana y luego solo estaban tratando de meter cualquier cosa. Pero no es algo que me moleste, yo quiero meter más goles".
Algunos de los famosos que murieron luego de goles anotados por Aaron Ramsey.