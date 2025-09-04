Aaron Ramsey sigue con 'su maldición': marcó gol con Pumas y se confirma muerte de famoso

La incursión del ex jugador de clubes tan importantes como Arsenal y Nottingham Forrest en Inglaterra, la Juventus de Turín en Italia, el Rangers en Escocia, el Niza en Francia y el Cardiff City de su país (que también juego en el futbol de la Gran Bretaña) rindió frutos, ya que en tiempo de compensación cuando caía un diluvio, se decretó un tiro de esquina a favor de los locales por la banda derecha que fue cobrado por Rodrigo López y tras el impacto con el balón, Ramsey entró por sorpresa y sin marca al área chica donde con la pierna izquierda realizó en remato sencillo para empujar el balón a las redes y anotar su primer gol en territorio mexicano.