Yailin la más viral dice que Anuel la golpeaba cuando estaba embarazada

En un segundo mensaje, la artista de 21 años comenta que el padre de su hija no ha mostrado interés en la bebé, desde el momento en que nació.

”Yo si me río, eres un narcisista, dile al mundo que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana”, escribió Yailin en su primera publicación.

La cantante dominicana Yailin la más viral sorprendió a sus seguidores este jueves 6 de julio al revelar que sufrió maltratos físicos durante su embarazo , y aunque no mencionó su nombre, se refiere a su expareja y padre de su única hija , Anuel AA .

“Tú me dejaste sin ni un dólar, robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, son otras de las graves acusaciones de Yailin.

“Deja de ponerte en el papel de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí, que necesito dinero para la renta, para los pampers, para la niña, para la leche para tu hija, tú y tu gente me ignoraban”, escribió la intérprete dominicana.

En los últimos meses se ha dado a conocer que el proceso de separación de Anuel y Yailin no ha sido nada fácil. Y es que hace unas semanas la dominicana reveleba que ella fue quien solicitó el divorcio a Anuel, pero él no hacía caso a su petición. Asimismo, dijo que el puertorriqueño era un padre ausente, que no dedicaba tiempo a su hijita Cattleya.

Tekashi dice que Anuel es una “rata” y un “mal padre”

Por otro lado, esta semana Anuel AA publicó una foto de su bebé Cattleya en redes sociales y Tekashi 6ix9ine explotó en contra del trapero puertorriqueño.

“Eres una rata”, escribió Tekashi. “No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”.

Tekashi, quien se ha vuelto muy cercano a la cantante dominicana y grabó con Yailin el video musical “Pa ti”, salió en su defensa.

“Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, le dijo Tekashi a Anuel. “Pampers, renta pa la casa, leche, ropa...pa’l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición”, añadió el cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández.