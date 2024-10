Trevor Noah se sintió ‘encarcelado’ por intentar encajar

Trevor Noah se sintió “encarcelado” al intentar encajar.

El cómico, de 40 años, admitió que cuando era niño, el “peor consejo” que le dieron fue que intentara seguir a la multitud y que, hoy en día, aconsejaría a todos los jóvenes que fueran fieles a sí mismos en la medida de lo posible.

Así lo dijo a The Guardian: “Creo que el peor consejo fue que tenía que intentar encajar. Conoces a alguien con quien no te llevas bien y te dicen: ‘De momento, toléralo’. Sólo más tarde te das cuenta de que no ser tú mismo con la gente con la que quieres construir tu vida es una cárcel. Ese fue probablemente el peor consejo que recibí de niño: que me dijeran que me aguantara para poder mantener relaciones con otras personas en mi vida. El consejo que le daría a un niño hoy sería: Sé tú mismo todo lo que puedas’. Algunas personas las perderás por el camino, pero las que conserves conocerán tu verdadero yo”.

El ex presentador del ‘Daily Show’ escribió su primer libro infantil, titulado ‘Into the Uncut Grass’ (En la hierba sin cortar), y reconoció que su madre Patricia ha sido una gran influencia en sus otras obras y que utilizarla en la ficción le ha permitido “entender” por qué la quiere tanto.

Dijo: “Uno de los mayores efectos positivos es que me ha obligado de una forma muy activa a pensar por qué aprecio a mi madre, y a verla como un ser humano y no sólo como una madre. En realidad nunca dedicamos tiempo a pensar en nuestros padres como seres humanos porque estamos atados a ellos. Me ayudó a entender por qué quiero a mi madre más allá de porque se supone que debes quererla. Cuando escribes sobre alguien, llegas a comprender todos los matices y capas que hacen que sea quien es para ti”.