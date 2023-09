Timothée Chalamet y Bad Bunny no aparecerán en el reality de sus novias

Timothée Chalamet, el actor de ‘Call Me By Your Name’ hizo público recientemente su romance con Kylie Jenner, mientras que el cantante portorriqueño Bad Bunny ha estado saliendo con su hermana Kendall Jenner desde hace unos meses, pero Ben Winston, productor ejecutivo en el reality show de la familia Kardashian-Jenner, ha confirmado que ninguno de los ha grabado.

Preguntado sobre si Kylie y Timothee han rodado juntos, Ben dijo a Variety: “No”. Y preguntado lo mismo sobre Kendall y su novio, añadió: “No, no hemos rodado eso”.

El ejecutivo de Fulwell 73 se ha negado a desvelar si hay algún plan para que realicen un cameo en el programa, como se animó a hacer Pete Davidson cuando aún era novio de Kim.

“Sin comentarios. Nada de lo que pueda decir puede aportarme cosas buenas al respecto. Si digo que espero hacerlo, entonces de repente eso es un titular, y de repente no tengo ningún acceso. No puedo ganar con eso. Así que sólo puedo decir que no hemos rodado nada”.

En realidad, el foco de la nueva temporada no estará en la vida amorosa de sus protagonistas, así que tampoco se espera que Kim -que tiene cuatro hijos con su ex marido Kanye West- mencione los rumores que la relacionan sentimentalmente con Tom Brady y Odell Beckham Jr. en los últimos tiempos.

“Kim comparte mucho con nosotros delante de la cámara. Creo que, para ella, esta temporada es más acerca de cómo hace malabares con su vida locamente de ser esta madre práctica, esta mujer de negocios, y las responsabilidades que están creciendo a medida que asume más y más funciones. El malabarismo de todo esto, más su interés por ley, más su labor social, será una gran parte de este programa”.