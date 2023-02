Snoop Dogg dice que el secreto de un matrimonio feliz es ser un hombre y siempre darle a su otra mitad lo que quiere.

El rapero de 51 años , quien tiene a Corde de 28 años, Cordell de 25 y Cori de 23 años, con su esposa Shante Taylor y su hijo Julian, con su ex Laurie Holmond, está casado desde 1997 y reveló que es mejor dejar que su alma gemela se salga con la suya.

Cuando se le preguntó cuál es la receta para un matrimonio saludable, dijo a In Touch US: “Darles todo lo que quieren, salir del camino, decir sí, sí, sí. Aprendí eso al decir no, no, no y estorbar. La experiencia es una buena maestra. Hemos crecido como novios, abuelos y almas gemelas”.

La leyenda del hip-hop tiene cinco nietos y dice que no es tan firme y directo con los hijos de su prole. “Con mis hijos, yo era más firme y directo. Simplemente les decía que hicieran algo. Pero tengo que hacer un trabajo de terapia profundo con mis nietos. Ahora es, -No, tienes que hacer esto y luego aquello. Tienes todos estos pasos? Está bien, dame un abrazo”.

Snoop agregó que prioriza a su familia sobre todo lo demás. “Bueno, creo que soy un siete más. Tengo tres cosas en las que puedo trabajar, pero siento que mi relación con mis hijos es más importante que cualquier otra cosa. Es una relación de amistad. Se basa en mí siendo un padre, un mentor y un amigo donde siempre pueden hablar conmigo y sentir que no tienen que huir de mí”.

Anteriormente el creador de éxitos como ‘Young, Wild and Free’ también prometió ser un abuelo muy liberal. Hablando después del nacimiento de su primer nieto Zion, comentó: “Voy a ser un crédulo, salirme con la mía con todo tipo de abuelo. Esa es la tercera generación de lo que estamos haciendo. Es solo una chispa de alegría mirarlo a los ojos y poder abrazarlo. Agradezco a mi hijo mayor, Spank, por convertirme en abuelo”.