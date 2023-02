Louis Tomlinson envidiaba a Harry Styles por su éxito como solista

El cantante Louis Tomlinson vuelve a estar de actualidad, solo unos meses después de publicar nuevo disco, por el estreno de un documental llamado ‘All Of Those Voices’ en el que abre su corazón a los espectadores y también las puertas de una etapa vital marcada por la madurez y la serenidad.

A sus 31 años, el intérprete parece haber superado finalmente el período de confusión en el que se sumió tras la disolución de One Direction, una separación que él nunca deseó, y disfruta otra vez de un momento de estabilidad amorosa tras su reconciliación con Eleanor Calder, madre de su hijo Freddie.

El intérprete británico tampoco tiene ya reparo en hacer ciertas confesiones potencialmente incómodas. Tras admitir previamente que su carrera en solitario no despegó como habría deseado por culpa de los términos en los que se gestionó la desintegración del grupo, de la que se dijo que sería algo provisional, ahora Louis ha reconocido que la envidia se apoderó de él cuando su excompañero, y gran amigo, Harry Styles comenzó a triunfar como solista.

En 2017, cuando Harry había debutado incluso en la gran pantalla con un pequeño papel en la aclamada ‘Dunquerque’, Louis ni siquiera había definido aún su identidad y propuesta artística para el futuro.”¿Envidia? Quizá al principio, cuando todavía estaba tratando de encontrarme a mí mismo. Pero aprendí pronto que no es sano evaluar tu éxito utilizando a los demás como referencia, ¿verdad?. A día de hoy es diferente, trato de elevarme en los momentos duros. La verdad es que antes no sabía cómo hacer eso, pero, ¿ahora? Ahora sé que puedo hacerlo”, ha reflexionado en su charla con el periódico The Times.

Al igual que les ha venido ocurriendo a Liam Payne, Niall Horan y al citado Harry desde hace siete años, Louis Tomlinson se ha visto obligado a especular con una hipotética reunión de One Direction a medio o largo plazo. Zayn Malik, quien también formó parte del grupo hasta 2015, no suele recibir esas preguntas habida cuenta de la decepción que provocó en sus compañeros lo repentino y conflictivo de su salida. “Sinceramente, me cuesta imaginar que vayamos a juntarnos de nuevo. Pero también me sorprendería que consumiéramos toda nuestra vida sin haber hecho algo más juntos. Yo siempre estaría dispuesto”, ha opinado.