El actor Shah Rukh Khan hospitalizado por golpe de calor

Shah Rukh Khan, nacido el 2 de noviembre de 1965 en Delhi, India, es un actor indio conocido por su poderosa presencia en pantalla. Es uno de los actores más solicitados de Bollywood y para sus millones de fans en todo el mundo, él es “King Khan”.

Después de graduarse con una licenciatura en economía de Hans Raj College, Universidad de Delhi, y comenzar una maestría en comunicaciones masivas, Khan abandonó los estudios académicos para seguir una carrera en la actuación. Entró en la industria del cine a través del trabajo en teatro y televisión. Sus primeros trabajos como actor fueron en series de televisión como Fauji (1988) y Circus (1989), que le valieron un reconocimiento instantáneo.

Su película de avance fue Deewana (1992), y marcó el punto de inflexión en su carrera actoral. Inicialmente, el éxito de Khan se basó en sus interpretaciones de antihéroes en Baazigar (1993) y Darr (1993). Sin embargo, en muchas películas, asumió el papel de héroe y ayudó a crear éxitos de taquilla como Dilwale dulhania le jayenge (1995), Karan Arjun (1995), Dil to pagal hai (1997), Kuch kuch hota hai (1998), Devdas (2002), Kal ho naa ho (2003), Veer-Zaara (2004), Chak de! India (2007), y un hombre con síndrome de Asperger en el drama My Name Is Khan (2010).

Khan también ha tenido éxitos comerciales con las comedias Om Shanti Om (2007), Rab Ne Bana Di Jodi (2008), Chennai Express (2013) y Happy New Year (2014). A pesar de algunos contratiempos en su carrera entre 2015 y 2022, Khan hizo un exitoso regreso con las películas Pathaan y Jawaan.

A lo largo de su carrera, Khan ha recibido numerosos premios, incluyendo 14 premios Filmfare. Ha sido galardonado con el Padma Shri por el Gobierno de la India, así como la Orden de las Artes y las Letras y la Legión de Honor por el Gobierno de Francia. Con más de 100 películas en su haber, Shah Rukh Khan sigue siendo una de las estrellas de cine más exitosas del mundo.