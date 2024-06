Sarah Ferguson, duquesa de York, quiere actuar en “Bridgerton”

Cuando se estrenó la primera temporada, ella la vio de principio a fin en dos ocasiones y quedó enamorada del personaje de Daphne , porque le recordaba a la heroína de su propio libro -’ Her Heart for a Compass ’- en su viaje para encontrar su propia voz.

La duquesa de Sussex no es el único miembro de la familia real británica -porque sigue siéndolo, aunque ya no tenga un rol institucional- que ha establecido una carrera polifacética y con distintos intereses.

Con sus contactos en la industria y su experiencia en los círculos más exclusivos de la aristocracia británica, Sarah Ferguson sabe que podría hacerle justicia a alguno de los personajes que aparecen en las novelas de Julia Quinn en que se basa la serie, y que aún no han sido llevados a la pantalla.

”Hice un cameo en la película de Hallmark ‘An American in Austen’. Me gustaría hacer más cameos y doblajes y le he preguntado a mi agente si podría conseguir un papel en Los Bridgerton”, ha desvelado en una entrevista a la revista ¡HOLA!.

Mientras espera una respuesta por parte de Netflix, Sarah Ferguson puede empezar a trabajar en las cinco comedias que le ha encargado Hallmark para su canal de televisión y en el guion de su libro ‘Her Heart For A Compass’, que se va a convertir en una serie de televisión.