‘Plaza Sésamo’ presenta su primer títere de origen asiático

See Us Coming Together: A Sesame Street Special contará con invitados famosos, como la estrella de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Simu Liu; la presentadora de Top Chef, Padma Lakshmi; la actriz de To All the Boys I’ve Loved Before, Anna Cathcart; la leyenda de los cómics, el escritor Jim Lee; la chef Melissa King y la estrella del tenis, Naomi Osaka.

Este programa especial estará disponible para verse en Estados Unidos por HBO Max, PBS Kids, y el canal de Plaza Sésamo en YouTube, Facebook e Instagram.

“La misión de Sesame Workshop es ayudar a los niños a crecer más inteligentes, más fuertes y más amables. Hoy, mantenemos esa misión al empoderar a los niños y las familias de todas las razas, etnias y culturas para que valoren sus identidades únicas”, dijo Kay Wilson Stallings, vicepresidenta ejecutiva de creatividad y producción de Sesame Workshop, en un comunicado de prensa.