Premios Emmy 2024: Hora y canal de transmisión en vivo

Mejor serie dramática

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

La casa del dragón (HBO Max)

The Last of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor serie comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

The Bear (FX)

Jury Duty (Freevee)

La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Merlina (Netflix)

Mejor actriz principal drama

Sharon Horgan – Best Interests

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Elisabeth Moss – El cuento de la criada

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – La diplomática

Sarah Snook – Succession

Mejor actor principal drama

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

Mejor animación

Bob’s Burgers

Entergalactic

Primal

Rick y Morty

Los Simpson

Mejor película para TV

Dolly Parton’s

Mountain Magic

Christmas

Fire Island

El retorno de las brujas 2

Predator: La presa

Weird: La historia de Al Yankovic