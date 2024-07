El padre de Jenni Rivera se compromete con su novia 35 años menor que él

“A mí no me importan las críticas (en redes) ni me importan lo que digan los medios ni ustedes ni los periódicos ni nada. Si yo estoy feliz, no me importa absolutamente nada”, declaró Rivera.

En la entrevista, don Pedro dijo que no tiene fecha para la boda. Se sabe, sin embargo, que la pareja se comprometió en Las Vegas con un anillo de compromiso con valor, supuestamente, de $27,000 dólares.

Según un video que compartió una cadena hispana, el papá de Jenni llegó a la joyería preguntando por los anillos más valiosos, aunque finalmente se decidió por uno cuyo costo es de casi 500,000 pesos.

Lo que sí es un hecho es que Rivera quiera convertir en cantante a Nataly, su pareja.

“Yo le veo talento”, dijo el patriarca sobre la nacida en Michoacán.

FOTOS: De Priyanka Chopra a Kim Kardashian: las celebridades en la boda de Anant Ambani

Cuando se le cuestionó sobre la postura de sus hijos ante la noticia de que se comprometió, que causó también mucho ruido en redes sociales, respondió así:

“Nadie me tiene qué decir nada, Lorena. No sé si me apoyen, pero nada me tienen qué decir porque yo no me meto en la vida de nadie. Ni ando preguntando por la vida de nadie”, declaró.

Con respecto a la diferencia de edad entre ambos, también fue tajante, y dejó claro que las críticas le hacen lo que el viento a Juárez: nada.